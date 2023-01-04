Кабмин упростил ввоз беспилотников в Украину — Finance.ua

Кабмин упростил ввоз беспилотников в Украину Сегодня 12:45

Кабинет Министров Украины упростил ввоз гражданских беспилотников и запчастей для них.

Как отметила вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко в Facebook , теперь ввозить дроны гражданского и двойного назначения в качестве гуманитарной помощи можно без дополнительных документов, в том числе без гарантийных писем. Их ввоз будут оформлять в месте пересечения таможенной границы.

В то же время представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук отметил в Telegram-канале , что на время действия военного положения ввоз беспилотников и их частей будет проходить по месту пересечения таможенной границы Украины путем подачи в бумажной или электронной форме декларации, заполненной человеком, перевозящим товар, без мер нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности и без оформления гарантийных писем.

Украина работает над разработкой отечественных беспилотников. 26 декабря 2022 года генерал Николай Маломуж дал оценку отечественному оружию, которое разрабатывает «Укроборонпром». По его словам, украинские беспилотники могут добраться не только до Энгельса, но и до Москвы.

УНІАН По материалам:

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