Кабмин упростил разрешительные процедуры в строительстве на период военного положения — Finance.ua

Кабмин упростил разрешительные процедуры в строительстве на период военного положения
Кабинет Министров упростил разрешительные и регистрационные процедуры в строительстве во время действия военного положения.
Об этом сообщил министр развития громад и территорий Алексей Чернышов, передает Министерство развития громад и территорий.
«Принятое правительством решение упрощает представление и получение разрешительных и регистрационных процедур в строительстве во время военного положения и в течение одного года со дня его прекращения или отмены. Это упрощение позволит ускорить восстановление поврежденных жилых домов, подлежащих капитальному ремонту или реконструкции, а также строительство новых», — сказал Чернышов.
Что изменится?
- В частности, при строительстве индивидуальных жилых, садовых, дачных домов, а также других зданий и сооружений не выше 2 этажей можно будет проводить работы без строительного паспорта при загрузке схемы намерений застройки земельного участка в Единую электронную систему в строительстве сертифицированным архитектором или инженером-проектировщиком.
- Кроме того, предоставление уполномоченным органом градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка либо принятие решения об отказе должно происходить в течение 10 рабочих дней со дня регистрации соответствующего заявления.
- Проектная документация подается заказчиком на согласование органа охраны культурного наследия через Единую электронную систему. Орган охраны культурного наследия должен рассмотреть документы и дать ответ о согласовании или обоснованном отказе в течение 30 дней.
- Предусмотрено также, что контрольная геодезическая съемка перед принятием в эксплуатацию законченного строительством объекта не проводится во время реставрации, капитального ремонта дома, здания, сооружения, которые после принятия в эксплуатацию являются самостоятельными объектами недвижимого имущества.
Кроме того, во время военного положения и в течение 3 месяцев со дня его прекращения либо отмены могут быть перенесены сроки выполнения отдельных видов работ по отделке фасадов и благоустройству территории, кроме транспортных проездов и пешеходных коммуникаций.
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