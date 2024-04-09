Кабмин упростил порядок ввоза некоторых транспортных средств в качестве гумпомощи — Finance.ua

Кабмин упростил порядок ввоза некоторых транспортных средств в качестве гумпомощи Сегодня 20:22 — Казна и Политика

Кабмин упростил порядок ввоза некоторых транспортных средств в качестве гумпомощи

Кабинет Министров определил ввозимые в Украину транспортные средства по декларативному принципу как гуманитарная помощь.

Об этом сообщил в телеграме постоянный представитель правительства в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук.

Он отметил, что признаются гуманитарной помощью по декларативному принципу «транспортные средства, ввозимые на таможенную территорию Украины для нужд учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности для обеспечения медицинского обслуживания населения».

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В частности, к таким транспортным средствам отнесены легковые автомобили с объемом двигателя не более 2000 куб. см, а также легковые автомобили с объемом двигателя не более 4200 куб. см для нужд центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Кроме того, декларативный принцип регистрации гумпомощи распространяется на автомобили плагин-гибридные и электромобили, стоимость которых не превышает 190 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января года, в котором они ввозятся на таможенную территорию Украины, и на транспортные средства специального и специализированного назначения (кроме такси, автомобилей инкассации).

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Отмечается, что соответствующие изменения внесены в постановление Кабмина от 5 сентября 2023 года № 953 с целью приведения его в соответствие с Законом № 3448-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины о ввозе, учете, распределении гуманитарной помощи, особенностях налогообложения соответствующих операций и подаче отчетности».

Укрінформ По материалам:

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