Кабмин создал рабочую группу по обеспечению населения продовольственными товарами — Finance.ua

Кабмин создал рабочую группу по обеспечению населения продовольственными товарами

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Кабмин создал рабочую группу по обеспечению населения продовольственными товарами

Кабинет Министров создал межведомственную рабочую группу по обеспечению населения продовольственными товарами длительного хранения и санитарно-гигиеническими товарами в условиях военного положения.

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

«Кабинет Министров Украины принял решение о создании под руководством Министерства экономики межведомственной рабочей группы по обеспечению населения продовольственными товарами длительного хранения и санитарно-гигиеническими товарами в условиях военного положения», — говорится в сообщении.

В состав группы входят представители Офиса Президента, Министерства экономики, Министерства инфраструктуры, Министерства финансов, Министерства аграрной политики и продовольствия, Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, а также областных военных администраций.

Согласно сообщению, работа в рамках правительственного объединения облегчит координацию участников проекта и позволит оперативно решать проблемы с закупкой и доставкой необходимых товаров в зоны активных боевых действий.

В частности, речь идет о более чем 7 млн продуктовых наборов, которые направляются в наиболее страдающие от войны регионы.

В такие наборы входят продукты длительного хранения.

Каждый набор рассчитан на 1 месяц потребления.

«Задача межведомственной группы — круглосуточно прорабатывать все проблемные вопросы, возникающие при обеспечении людей продуктовыми наборами, в частности осуществлять восстановление логистических цепей, поиск возможностей безопасной доставки наборов, систематизировать и координировать действия всех органов власти», — отмечается в сообщении.

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