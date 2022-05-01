Кабмин создал рабочую группу по обеспечению населения продовольственными товарами — Finance.ua

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Кабмин создал рабочую группу по обеспечению населения продовольственными товарами

Сегодня 12:44Казна и Политика
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Кабмин создал рабочую группу по обеспечению населения продовольственными товарамиКабмин создал рабочую группу по обеспечению населения продовольственными товарами
Кабинет Министров создал межведомственную рабочую группу по обеспечению населения продовольственными товарами длительного хранения и санитарно-гигиеническими товарами в условиях военного положения.
Об этом сообщила пресс-служба правительства.
«Кабинет Министров Украины принял решение о создании под руководством Министерства экономики межведомственной рабочей группы по обеспечению населения продовольственными товарами длительного хранения и санитарно-гигиеническими товарами в условиях военного положения», — говорится в сообщении.
В состав группы входят представители Офиса Президента, Министерства экономики, Министерства инфраструктуры, Министерства финансов, Министерства аграрной политики и продовольствия, Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, а также областных военных администраций.
Согласно сообщению, работа в рамках правительственного объединения облегчит координацию участников проекта и позволит оперативно решать проблемы с закупкой и доставкой необходимых товаров в зоны активных боевых действий.
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В частности, речь идет о более чем 7 млн продуктовых наборов, которые направляются в наиболее страдающие от войны регионы.
В такие наборы входят продукты длительного хранения.
Каждый набор рассчитан на 1 месяц потребления.
«Задача межведомственной группы — круглосуточно прорабатывать все проблемные вопросы, возникающие при обеспечении людей продуктовыми наборами, в частности осуществлять восстановление логистических цепей, поиск возможностей безопасной доставки наборов, систематизировать и координировать действия всех органов власти», — отмечается в сообщении.
По материалам: Українські Новини
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