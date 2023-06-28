Кабмин сменил гендиректора «Укроборонпрома» (фото) — Finance.ua

Кабмин сменил гендиректора «Укроборонпрома» (фото) Сегодня 12:10 — Казна и Политика

Кабмин сменил гендиректора «Укроборонпрома» (фото)

Кабмин назначил новым гендиректором ГП «Укроборонпром» Германа Сметанина, говорится в Telegram министра стратегической промышленности Александра Камышина.

Камышин подчеркнул, что Сметанину поставили три главные задачи: нарастить производство боеприпасов и военной техники; построить в компании эффективную антикоррупционную инфраструктуру; трансформировать «Укроборонпром».

Камышин от себя пообещал «поддержку непростых, но важных решений и помощь на пути трансформации крупнейшего оборонного предприятия».

Изменения в «Укроборонпроме» — главное

Накануне Зеленский уволил Юрия Гусева с должности генерального директора «Укроборонпрома», которую он занимал более 2,5 лет. Тогда СМИ утверждали, что Гусев «провалил» программу производства отечественных ракет, способных бить на сотни километров вглубь вражеской территории.

Сметанин начинал карьеру инженера-конструктора на Львовском бронетанковом заводе, в 28 лет стал директором по производству Харьковского бронетанкового завода имени Малышева, а затем возглавил сам завод.

Сметанину всего 31 год, однако у него 9 лет производственного опыта.

Как рассказали «Экономической правде» собеседники, причастные к проекту смены руководства ГП, сейчас содержание концерна без учета производства стоит 450 млн грн в год. Сметанину поставят задачу сократить эти расходы, а соответственно штат руководящей структуры, по меньшей мере на 20%.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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