Кабмин решил привлечь €300 млн кредита у Французского агентства развития — Finance.ua

Кабмин решил привлечь €300 млн кредита у Французского агентства развития

Сегодня 16:32 — Казна и Политика

Кабмин решил привлечь €300 млн кредита у Французского агентства развития

Кабинет Министров решил привлечь 300 млн евро кредита у Французского агентства развития.

Об этом говорится в постановлении правительства № 358.

Государственные внешние заимствования в 2022 году осуществляются путем привлечения кредита от Французского агентства развития на общую сумму, что не превышает 300 млн евро и предоставляется в соответствии с кредитным договором между Украиной в лице министра финансов Украины как заемщиком и Французским агентством развития как кредитором, в пределах, предусмотренных Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2022 год».

На сумму кредита начисляются проценты по фиксированной годовой процентной ставке в размере 1,04%.

Проценты уплачиваются каждые шесть месяцев в соответствии с условиями кредитного договора.

Окончательное погашение кредита осуществляется через 15 лет со дня заключения кредитного договора (с учетом льготного периода отсрочки погашения кредита сроком пять лет со дня заключения кредитного договора).

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