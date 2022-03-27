Кабмин решил привлечь €300 млн кредита у Французского агентства развития — Finance.ua
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Кабмин решил привлечь €300 млн кредита у Французского агентства развития

Сегодня 16:32Казна и Политика
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Кабмин решил привлечь €300 млн кредита у Французского агентства развитияКабмин решил привлечь €300 млн кредита у Французского агентства развития
Кабинет Министров решил привлечь 300 млн евро кредита у Французского агентства развития.
Об этом говорится в постановлении правительства № 358.
Государственные внешние заимствования в 2022 году осуществляются путем привлечения кредита от Французского агентства развития на общую сумму, что не превышает 300 млн евро и предоставляется в соответствии с кредитным договором между Украиной в лице министра финансов Украины как заемщиком и Французским агентством развития как кредитором, в пределах, предусмотренных Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2022 год».
На сумму кредита начисляются проценты по фиксированной годовой процентной ставке в размере 1,04%.
Проценты уплачиваются каждые шесть месяцев в соответствии с условиями кредитного договора.
Окончательное погашение кредита осуществляется через 15 лет со дня заключения кредитного договора (с учетом льготного периода отсрочки погашения кредита сроком пять лет со дня заключения кредитного договора).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Українські Новини
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