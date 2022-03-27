Кабмин решил привлечь €300 млн кредита у Французского агентства развития — Finance.ua

Государственные внешние заимствования в 2022 году осуществляются путем привлечения кредита от Французского агентства развития на общую сумму, что не превышает 300 млн евро и предоставляется в соответствии с кредитным договором между Украиной в лице министра финансов Украины как заемщиком и Французским агентством развития как кредитором, в пределах, предусмотренных Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2022 год».
На сумму кредита начисляются проценты по фиксированной годовой процентной ставке в размере 1,04%.
Проценты уплачиваются каждые шесть месяцев в соответствии с условиями кредитного договора.
Окончательное погашение кредита осуществляется через 15 лет со дня заключения кредитного договора (с учетом льготного периода отсрочки погашения кредита сроком пять лет со дня заключения кредитного договора).