Кабмин разрешил застройщикам начинать строительство до получения всех разрешений — Finance.ua

Кабмин разрешил застройщикам начинать строительство до получения всех разрешений Сегодня 16:45 — Недвижимость

Кабинет Министров своим постановлением № 722 от 24 июня «О некоторых вопросах осуществления разрешительных и регистрационных процедур в строительстве в условиях военного положения» значительно упростил начало строительства и ввода в эксплуатацию объектов.

Об этом сообщили в пресс-службе Конфедерации строителей Украины (КСУ)

Согласно принятому 24 июня документу, кроме возврата оговоренных законом сроков предоставления административных услуг, вводится также механизм молчаливого согласия.

Так, если орган местного самоуправления не предоставляет в течение 10 дней градостроительные условия и ограничения или аргументированный отказ, заказчик строительства может приступить к проектированию объекта без них, с последующим получением разрешения на строительство.

Принцип молчаливого согласия также вводится для объектов и на территориях культурного наследия: если в течение предусмотренных законом 30 дней проект не получает резолюции соответствующего органа охраны культурного наследия, то заказчик может действовать без этого согласия или разрешения.

В то же время, заместитель министра развития общин и территорий Наталья Козловская уверяет, что упрощение не означает отсутствия контроля, но теперь его будет осуществлять только Государственная инспекция архитектуры и градостроительства (ДИАГ).

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Принятые изменения позволят ускорить и упростить ввод в эксплуатацию готовых объектов жилищного строительства. В частности, в условиях военного положения разрешено откладывать работы по благоустройству территории и отделке фасадов.

Постановлением также упрощаются процессы постройки небольших индивидуальных жилых домов. При привлечении архитектора строительство дома площадью до 500 кв. м будет возможно без получения строительного паспорта.

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