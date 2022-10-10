Кабмин разрешил зачислять в вузы абитуриентов из прифронтовых районов без паспорта — Finance.ua

Кабмин разрешил зачислять в вузы абитуриентов из прифронтовых районов без паспорта Сегодня 15:45 — Казна и Политика

Кабмин разрешил зачислять в вузы абитуриентов из прифронтовых районов без паспорта

Кабинет министров 8 октября утвердил особый порядок зачисления в высшие учебные заведения поступающих из оккупированных и прилегающих к зоне боевых действий регионов.

Как сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль, в случае отсутствия документа, удостоверяющего личность, или военно-учетного документа зачисление будет происходить на основании свидетельства о рождении с последующим письменным обязательством оформить необходимые документы.

Также Кабмин одобрил порядок выделения из резервного фонда госбюджета средств для компенсации вузам стоимости обучения студентов. Он касается тех семей, чей среднемесячный доход на человека не превышает размера минимальной зарплаты. В целом на выплату таких компенсаций еще 15 июля Кабмин предусмотрел 86,8 миллиона гривен.

«В результате вооруженной агрессии рф создались условия, согласно которым физические лица, оплачивающие обучение студентов-контрактников, лишились платежеспособности и не смогли оплатить обучение соискателей высшего образования за ІІ семестр 2021/2022 учебного года в соответствии с заключенными договорами. Как следствие — в вузах образовалась задолженность», — объясняют ситуацию в Министерстве образования и науки.

В свою очередь, это не позволило рассчитаться с преподавателями, в частности, выплатить им в полном объеме отпускные и помощь на оздоровление к ежегодному отпуску, а также рассчитаться за потребленные коммунальные услуги.

Как подчеркивают в правительстве, утверждение указанного порядка будет гарантировать вузам возмещение средств, которые задолжали физлица, заключившие договоры на обучение студентов-контрактников, а соответствующим физлицам такие средства должны быть списаны.

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Діло По материалам:

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