Кабмин разрешил продлить на два месяца отсрочку от мобилизации работникам предприятий и госучреждений — Finance.ua
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Кабмин разрешил продлить на два месяца отсрочку от мобилизации работникам предприятий и госучреждений

Казна и Политика
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Кабмин разрешил продлить на два месяца отсрочку от мобилизации работникам предприятий и госучреждений
Кабмин разрешил продлить на два месяца отсрочку от мобилизации работникам предприятий и госучреждений
Кабинет министров предусмотрел возможность продления на два месяца отсрочок от призыва на военную службу для военнообязанных во время мобилизации и на военное время.
Решение, инициированное Минэкономики, правительство утвердило 7 сентября.
Речь идет об отсрочках, предоставленных решениями Минэкономики в марте-апреле, срок действия которых истекает в сентябре-октябре этого года. Решение о продлении отсрочки сроком до двух месяцев может быть принято Минэкономики только единожды.
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Принятое решение предусматривает также, что выписку из приказа Минэкономики об отсрочке от призыва военнообязанному работнику может предоставлять и визировать предприятие, учреждение или организация, где он работает.
Тем самым расширяются положения правительственного постановления от 3 марта 2022 года № 194, согласно которому соответствующими полномочиями наделялись только органы государственной власти и другие государственные органы. Эта норма призвана уменьшить нагрузку на органы госвласти, что позволит высвободить ресурсы для усиления работы по другим направлениям, разъяснили в Минэкономики.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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