Кабмин разрешил отсрочку платежей при импорте лекарств и ряда продуктов — Finance.ua
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Кабмин разрешил отсрочку платежей при импорте лекарств и ряда продуктов

Сегодня 16:47Казна и Политика
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Правительство разрешило таможне предоставлять отсрочку таможенных платежей при импорте лекарств, медицинских изделий, товаров военного назначения и ряда продуктов питания, а также установило варианты упрощенного таможенного оформления по предыдущей таможенной декларации.
Об этом идет речь в постановлении от 9 марта № 236.
Среди продуктов питания, при ввозе которых на таможенную территорию Украины предоставляется отсрочка уплаты таможенных платежей — мясо, рыба, молоко и молочные продукты, овощи, кофе, чай, продукты мукомольной промышленности, крахмал, масло, жиры и масла, маргарин, готовые продукты из мяса, рыбы и ракообразных моллюсков, сахар и кондитерские изделия, какао и продукты из него, готовые продукты из зерна, муки, крахмала или молока, продукты переработки овощей.
Таможенное оформление этих товаров, а также лекарств, товаров военного назначения и критической инфраструктуры производится без применения мер нетарифного регулирования ВЭД (кроме государственного экспортного контроля).
Отмечается, что чтобы оформить отсрочку уплаты таможенной пошлины по этим товарам, налогоплательщик должен подать заявления вместе с таможенной декларацией.
При этом правительство обязало Гостаможню безотлагательно обеспечить доработку своих программных комплексов, в частности автоматической системы управления рисками для пропуска товаров в упрощенном режиме.
По материалам: Корреспондент.net
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