Кабмин разрешил «Нафтогазу» взять у Ощадбанка в кредит дополнительно 4,5 млрд грн — Finance.ua
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Кабмин разрешил «Нафтогазу» взять у Ощадбанка в кредит дополнительно 4,5 млрд грн

Сегодня 12:15Казна и Политика
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Кабинет министров Украины согласовал увеличение на 4,5 млрд грн размера кредитов НАК «Нафтогаз Украины» по ряду договоров с государственным Ощадбанком от декабря 2008 года.
Соответствующее распоряжение № 272-р от 5 апреля 2022 года обнародовано на правительственном портале в субботу.
«Согласовать совершение НАК „Нафтогаз Украины“ сделки с АО „Ощадбанк“ в части увеличения лимита кредитования на 4,5 млрд грн», — говорится в распоряжении.
Согласно ему, «Нафтогаз» и Ощадбанк должны подписать дополнительные соглашения к заключенным в 2008 году кредитным договорам и договорам залога.
Условия увеличения кредитного лимита не обнародованы.
Отметим, «Нафтогаз Украины» объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны (100% «Укргазвыдобування» и 50%+1 акция ПАО «Укрнафта»).
По материалам: BIN
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