Кабмин разрешил «Нафтогазу» взять у Ощадбанка в кредит дополнительно 4,5 млрд грн — Finance.ua

Кабмин разрешил «Нафтогазу» взять у Ощадбанка в кредит дополнительно 4,5 млрд грн

Сегодня 12:15 — Казна и Политика

Кабинет министров Украины согласовал увеличение на 4,5 млрд грн размера кредитов НАК «Нафтогаз Украины» по ряду договоров с государственным Ощадбанком от декабря 2008 года.

Соответствующее распоряжение № 272-р от 5 апреля 2022 года обнародовано на правительственном портале в субботу.

«Согласовать совершение НАК „Нафтогаз Украины“ сделки с АО „Ощадбанк“ в части увеличения лимита кредитования на 4,5 млрд грн», — говорится в распоряжении.

Согласно ему, «Нафтогаз» и Ощадбанк должны подписать дополнительные соглашения к заключенным в 2008 году кредитным договорам и договорам залога.

Условия увеличения кредитного лимита не обнародованы.

Отметим, «Нафтогаз Украины» объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны (100% «Укргазвыдобування» и 50%+1 акция ПАО «Укрнафта»).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.