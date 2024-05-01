Кабмин разрешил ГСЧС предоставлять платные услуги — Finance.ua
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Кабмин разрешил ГСЧС предоставлять платные услуги

Казна и Политика
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Кабмин разрешил ГСЧС предоставлять платные услуги
Кабмин разрешил ГСЧС предоставлять платные услуги
Кабинет Министров разрешил Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предоставлять платные услуги по оценке соответствия в сфере гражданской защиты, которая должна активизировать сертификацию операторов противоминной деятельности.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.
«Правительство приняло решение, которое будет иметь важное значение для восстановления. Так, Кабинет Министров разрешил ГСЧС предоставлять платные услуги для оценки соответствия в сфере гражданской защиты», — говорится в сообщении.
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Это активизирует сертификацию операторов противоминной деятельности.
«В настоящее время их около 35. Ожидаем, что будет гораздо больше. Формируем рыночную среду в области гуманитарного разминирования. Максимально привлекаем частный сектор, чтобы как можно скорее очистить Украину от минного мусора», — подчеркнул Денис Шмыгаль.
Также правительство продолжает развивать трансграничную логистику.
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Сканеры для железнодорожных пунктов пропуска будут установлены на Волынской и Львовской таможнях. Они помогут быстро и качественно осматривать грузы и ускорят движение железнодорожных грузов в обе стороны.
«На это в госбюджете предусмотрено более 662 млн грн», — отметил премьер-министр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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