Кабмин разрешил ГСЧС предоставлять платные услуги — Finance.ua

Кабмин разрешил ГСЧС предоставлять платные услуги Сегодня 13:32 — Казна и Политика

Кабмин разрешил ГСЧС предоставлять платные услуги

Кабинет Министров разрешил Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предоставлять платные услуги по оценке соответствия в сфере гражданской защиты, которая должна активизировать сертификацию операторов противоминной деятельности.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

«Правительство приняло решение, которое будет иметь важное значение для восстановления. Так, Кабинет Министров разрешил ГСЧС предоставлять платные услуги для оценки соответствия в сфере гражданской защиты», — говорится в сообщении.

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Это активизирует сертификацию операторов противоминной деятельности.

«В настоящее время их около 35. Ожидаем, что будет гораздо больше. Формируем рыночную среду в области гуманитарного разминирования. Максимально привлекаем частный сектор, чтобы как можно скорее очистить Украину от минного мусора», — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Также правительство продолжает развивать трансграничную логистику.

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Сканеры для железнодорожных пунктов пропуска будут установлены на Волынской и Львовской таможнях. Они помогут быстро и качественно осматривать грузы и ускорят движение железнодорожных грузов в обе стороны.

«На это в госбюджете предусмотрено более 662 млн грн», — отметил премьер-министр.

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