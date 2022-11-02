Кабмин разрешил экспорт коксующегося угля в пределах определенных квот — Finance.ua
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Кабмин разрешил экспорт коксующегося угля в пределах определенных квот

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Кабинет Министров разрешил экспорт коксующегося угля в пределах определенных квот.
Об этом представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил в Telegram-канале.
«Внесены изменения в приложение 1 „Объемы квот товаров, экспорт которых подлежит лицензированию“ к постановлению Кабмина от 29 декабря 2021 г. № 1424 „Об утверждении перечней товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и квот на 2022 год“. Либерализирован экспорт из Украины в пределах определенных объемов квот коксующегося угля, который не используется для тепловой генерации», — написал он.
Как сообщали «Українськi Новини», в сентябре Кабинет Министров запретил экспорт коксующегося угля.
10 июня Кабинет Министров запретил экспорт топлива жидкого (мазут), угля антрацитовых марок и природного газа украинского происхождения.
По материалам:
Українські Новини
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