Кабмин разрешил экспериментальный проект по производству боеприпасов к БПЛА — Finance.ua
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Кабмин разрешил экспериментальный проект по производству боеприпасов к БПЛА

Казна и Политика
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Кабинет Министров согласовал предложение Минстратегпрома, Минобороны и Минцифры по реализации экспериментального проекта по производству, закупке и поставке боеприпасов к БПЛА и боевых частей беспилотных систем.
Об этом сообщил представитель Кабмина Тарас Мельничук.
«Утвержден Порядок реализации экспериментального проекта», — отметил он.
По словам Мельничука, проект рассчитан на два года.
Решение Кабмина устанавливает организационные, технологические и другие требования к осуществлению хозяйственной деятельности в сфере разработки, производства, закупки и поставки боеприпасов в беспилотные системы и боевые части беспилотных систем для сил безопасности и обороны Украины.
Напоминаем:
В июне президент Владимир Зеленский подписал два закона, предусматривающих освобождение на время военного положения от НДС и пошлины на ввоз составляющих для производства и ремонта БПЛА (законопроекты № 9275 и № 9276).
По материалам:
Економічна Правда
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