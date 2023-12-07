Кабмин разработал перечень признаков, которые могут свидетельствовать о даче взятки — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кабмин разработал перечень признаков, которые могут свидетельствовать о даче взятки

154
Кабмин разработал перечень признаков, которые могут свидетельствовать о даче взятки
Кабинет Министров разработал перечень обстоятельств и фактов, которые могут свидетельствовать о даче налогоплательщиком взятки должностному лицу иностранного государства.
Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук со ссылкой на законопроект № 10 319, зарегистрированный в парламенте 5 декабря.
Текст законопроекта отсутствует.
В то же время, как следует из названия документа, проект был разработан с учетом положений Рекомендаций Совета Организации экономического сотрудничества и развития относительно налоговых мер для дальнейшей борьбы с подкупом иностранных должностных лиц в международных деловых операциях.

Читайте также: Что происходит с коррупцией в ЕС и США

Законопроектом вносятся определенные изменения в Налоговый кодекс Украины.
По информации Мельничука, Налоговый кодекс будет дополнен:
  • понятиями, «которые могут свидетельствовать о предоставлении налогоплательщиком неправомерной выгоды должностному лицу иностранного государства»
  • положениями, при обнаружении которых «контролирующий орган руководствуется соответствующим перечнем Национального антикоррупционного бюро Украины».
По результатам проверок Налоговая будет сообщать НАБУ о выявленных обстоятельствах и фактах, которые могут свидетельствовать о даче взяток.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.