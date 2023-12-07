Кабмин разработал перечень признаков, которые могут свидетельствовать о даче взятки — Finance.ua

Кабмин разработал перечень признаков, которые могут свидетельствовать о даче взятки
Кабинет Министров разработал перечень обстоятельств и фактов, которые могут свидетельствовать о даче налогоплательщиком взятки должностному лицу иностранного государства.
Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук со ссылкой на законопроект № 10 319, зарегистрированный в парламенте 5 декабря.
Текст законопроекта отсутствует.
В то же время, как следует из названия документа, проект был разработан с учетом положений Рекомендаций Совета Организации экономического сотрудничества и развития относительно налоговых мер для дальнейшей борьбы с подкупом иностранных должностных лиц в международных деловых операциях.
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Законопроектом вносятся определенные изменения в Налоговый кодекс Украины.
По информации Мельничука, Налоговый кодекс будет дополнен:
- понятиями, «которые могут свидетельствовать о предоставлении налогоплательщиком неправомерной выгоды должностному лицу иностранного государства»
- положениями, при обнаружении которых «контролирующий орган руководствуется соответствующим перечнем Национального антикоррупционного бюро Украины».
По результатам проверок Налоговая будет сообщать НАБУ о выявленных обстоятельствах и фактах, которые могут свидетельствовать о даче взяток.
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