Кабмин превратил «Энергоатом» в акционерное общество — Finance.ua

Кабмин превратил «Энергоатом» в акционерное общество
Кабинет министров принял решение о превращении госпредприятия НАЭК «Энергоатом» в акционерное общество.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Правительство продолжает реформу корпоратизации в „Энергоатоме“. Сегодня было создано акционерное общество „Энергоатом“, которое на 100% принадлежит государству», — заявил Шмыгаль.
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По его словам, корпоратизация «Энергоатома» по лучшим международным стандартам позволит усилить качество управления, прозрачность и подотчетность компании.
«Это также открывает новые возможности для развития нашей атомной энергетики и партнерства с мировыми компаниями», — подчеркнул премьер-министр.
Правительство, в частности, утвердило новый устав, положение о наблюдательном совете и положение о принципах его формирования.
Кроме того, Кабмин предлагает перезагрузить работу Бюро экономической безопасности.
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«Мы предлагаем, чтобы только БЭБ и НАБУ могли ставить вопрос проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности бизнеса независимо от его формы собственности. А также исключить Нацполицию и СБУ из перечня органов государственного финансового контроля», — отметил премьер-министр.
Также правительство предлагает новую процедуру избрания директора БЭБ. В процесс будут вовлечены международные партнеры. Эти изменения, по словам Дениса Шмыгаля, направлены на укрепление верховенства права и улучшение инвестиционного климата в нашем государстве.
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