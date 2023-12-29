Кабмин превратил «Энергоатом» в акционерное общество — Finance.ua

Кабмин превратил «Энергоатом» в акционерное общество Сегодня 16:13 — Казна и Политика

Кабмин превратил «Энергоатом» в акционерное общество

Кабинет министров принял решение о превращении госпредприятия НАЭК «Энергоатом» в акционерное общество.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Правительство продолжает реформу корпоратизации в „Энергоатоме“. Сегодня было создано акционерное общество „Энергоатом“, которое на 100% принадлежит государству», — заявил Шмыгаль.

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По его словам, корпоратизация «Энергоатома» по лучшим международным стандартам позволит усилить качество управления, прозрачность и подотчетность компании.

«Это также открывает новые возможности для развития нашей атомной энергетики и партнерства с мировыми компаниями», — подчеркнул премьер-министр.

Правительство, в частности, утвердило новый устав, положение о наблюдательном совете и положение о принципах его формирования.

Кроме того, Кабмин предлагает перезагрузить работу Бюро экономической безопасности.

«Мы предлагаем, чтобы только БЭБ и НАБУ могли ставить вопрос проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности бизнеса независимо от его формы собственности. А также исключить Нацполицию и СБУ из перечня органов государственного финансового контроля», — отметил премьер-министр.

Также правительство предлагает новую процедуру избрания директора БЭБ. В процесс будут вовлечены международные партнеры. Эти изменения, по словам Дениса Шмыгаля, направлены на укрепление верховенства права и улучшение инвестиционного климата в нашем государстве.

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