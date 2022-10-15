Кабмин предлагает лишить права на пособие по безработице и субсидии одну категорию населения — Finance.ua

Кабмин предлагает лишить права на пособие по безработице и субсидии одну категорию населения Сегодня 09:07 — Личные финансы

Кабмин предлагает лишить права на пособие по безработице и субсидии одну категорию населения

В Кабинете Министров подготовили проект решения, в котором предлагают временно лишать лицо пособия по безработице и субсидии в случае установления в судебном порядке фактов работы без заключения трудового договора.

Это предусмотрено проектом Закона «О труде», поданным на согласование в государственную регуляторную службу, пишет Судебно-юридическая газета.

Так, согласно проекту, в случае установления решением суда факта выполнения лицом работы без заключения трудового договора и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и других обязательных платежей, такие лица лишаются права на получение материального обеспечения на случай безработицы в течение двух лет со дня вступления в законную силу решения суда.

На аналогичный срок авторы предлагают лишать неофициально работающих лиц и субсидий в случае установления соответствующего факта судом.

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