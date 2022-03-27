Кабмин предлагает 10-летние секторальные санкции на рф и связанных с ней лиц — Finance.ua
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Кабмин предлагает 10-летние секторальные санкции на рф и связанных с ней лиц

Сегодня 12:33Казна и Политика
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Правительство Украины решило внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложения по применению сроком на 10 лет десяти секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) на российскую федерацию и связанных с ней лиц.
В соответствии с распоряжением Кабинета Министров № 245 от 22 марта, в частности.
О чем идет речь? В документе говорится о запрете на вывод капиталов за пределы Украины в пользу рф, ее граждан и юридических лиц; а также украинских юридических лиц, конечным бенефициаром или участником (акционером) которых с долей 10% и более является рф, его гражданин или юридическое лицо (лица, связанные с государством-агрессором).
Предлагается также приостановить действия спецразрешений на пользование недрами лицам, связанным с государством-агрессором, и запретить им участвовать в приватизации, аренде госимущества и покупать в собственность земельные участки.
Следующая санкция — запрет проведения общественных закупок товаров происхождением из рф, а также товаров и даже товаров, работ и услуг у лиц, связанных с государством-агрессором, кроме товаров, работ и услуг, необходимых для ремонта и обслуживания товаров, приобретенных до введения санкций.
Кроме того, Кабмин инициирует запрет на заход невоенных судов под флагом россии или принадлежащих юрлицам или физлицам рф, а также военных кораблей рф в территориальное море Украины, ее внутренние воды и порты и выполнять любые виды полетов в Украину с территории России российскими эксплуатантами. и воздушными судами, зарегистрированными в реестрах рф.
Среди других предложенных санкций:
  • запрет на приобретение ценных бумаг, эмитентами которых являются связанные с государством-агрессором лица;
  • запрет выдачи разрешений, лицензий Нацбанка на воплощение инвестиций в рф;
  • прекращение выдачи наличных денег по платежным картам, эмитированным российскими лицами;
  • запрет передачи технологий,
  • прав на объекты права интеллектуальной собственности лицам, связанным с государством-агрессором.
В то же время, в распоряжении отмечается, что эти санкции не применяются к гражданам рф, проживающим на территории Украины на законных основаниях, или украинским юрлицам с их участием.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Інтерфакс-Україна
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