Кабмин по поручению Президента будет решать вопрос выезда студентов, обучающихся за границей — Finance.ua

Кабмин по поручению Президента будет решать вопрос выезда студентов, обучающихся за границей Сегодня 17:00

Кабинет Министров по поручению Президента Владимира Зеленского будет решать вопрос выезда обучающихся за рубежом студентов. Об этом сообщила нардеп Юлия Гришина.

«К тому же вместе с профильным министром и коллегами мы уже обратились к министрам разных стран с просьбой помочь нашим студентам, учитывая ситуацию, в которой они оказались. Найти выход, чтобы украинцев не отсчитывали, чтобы они не лишились своих средств. И мы получаем ответы от министров», — отметила она.

Юлия Гришина добавила, что сейчас ожидается решение правительства по поводу выезда за границу студентов-мужчин.

Как известно, петиция об отмене запрета выезда мужчинам, являющимся студентами иностранных вузов, набрала необходимое количество подписей (25 000) для рассмотрения.

В тексте петиции отмечается, что возможность уезжать должна быть у всех студентов-мужчин зарубежных вузов.

«Прошу официально предоставить разрешение на пересечение государственной границы студентам-мужчинам (18-60 лет), которые учатся в зарубежных учебных заведениях по программам бакалавра, магистратуры или аспирантуры. Речь идет о поступивших до 24 февраля 2022 года и после этой даты», — говорится в петиции.

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