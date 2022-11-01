Кабмин по поручению Президента будет решать вопрос выезда студентов, обучающихся за границей — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кабмин по поручению Президента будет решать вопрос выезда студентов, обучающихся за границей

102
Кабинет Министров по поручению Президента Владимира Зеленского будет решать вопрос выезда обучающихся за рубежом студентов. Об этом сообщила нардеп Юлия Гришина.
«К тому же вместе с профильным министром и коллегами мы уже обратились к министрам разных стран с просьбой помочь нашим студентам, учитывая ситуацию, в которой они оказались. Найти выход, чтобы украинцев не отсчитывали, чтобы они не лишились своих средств. И мы получаем ответы от министров», — отметила она.
Юлия Гришина добавила, что сейчас ожидается решение правительства по поводу выезда за границу студентов-мужчин.
Как известно, петиция об отмене запрета выезда мужчинам, являющимся студентами иностранных вузов, набрала необходимое количество подписей (25 000) для рассмотрения.
В тексте петиции отмечается, что возможность уезжать должна быть у всех студентов-мужчин зарубежных вузов.
«Прошу официально предоставить разрешение на пересечение государственной границы студентам-мужчинам (18-60 лет), которые учатся в зарубежных учебных заведениях по программам бакалавра, магистратуры или аспирантуры. Речь идет о поступивших до 24 февраля 2022 года и после этой даты», — говорится в петиции.
По материалам:
Судебно-юридична газета
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.