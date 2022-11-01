Кабмин по поручению Президента будет решать вопрос выезда студентов, обучающихся за границей — Finance.ua

Кабмин по поручению Президента будет решать вопрос выезда студентов, обучающихся за границей
Кабинет Министров по поручению Президента Владимира Зеленского будет решать вопрос выезда обучающихся за рубежом студентов. Об этом сообщила нардеп Юлия Гришина.
«К тому же вместе с профильным министром и коллегами мы уже обратились к министрам разных стран с просьбой помочь нашим студентам, учитывая ситуацию, в которой они оказались. Найти выход, чтобы украинцев не отсчитывали, чтобы они не лишились своих средств. И мы получаем ответы от министров», — отметила она.
Юлия Гришина добавила, что сейчас ожидается решение правительства по поводу выезда за границу студентов-мужчин.
Как известно, петиция об отмене запрета выезда мужчинам, являющимся студентами иностранных вузов, набрала необходимое количество подписей (25 000) для рассмотрения.
В тексте петиции отмечается, что возможность уезжать должна быть у всех студентов-мужчин зарубежных вузов.
«Прошу официально предоставить разрешение на пересечение государственной границы студентам-мужчинам (18-60 лет), которые учатся в зарубежных учебных заведениях по программам бакалавра, магистратуры или аспирантуры. Речь идет о поступивших до 24 февраля 2022 года и после этой даты», — говорится в петиции.
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