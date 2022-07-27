Кабмин передаст на приватизацию и ликвидацию 420 госпредприятий — Finance.ua

Кабмин передаст на приватизацию и ликвидацию 420 госпредприятий Сегодня 15:13 — Казна и Политика

Кабинет Министров утвердил список 420 государственных предприятий, которые передадут Фонду государственного имущества для дальнейшей приватизации и ликвидации.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики в Telegram

В ведомстве отметили, что таким образом состоится следующий этап триажа — разделение дежурной группы государственных активов на жизнеспособные и такие, которые наносят ущерб, существуют исключительно на бумаге и не могут заинтересовать инвесторов.

66 госпредприятий получат новых собственников в рамках так называемой «малой» приватизации.

«Привлекая инвестиции, там будет возобновлено или модернизировано производство, в том числе и экспортно ориентированное, созданы новые рабочие места. Это станет частью экономического восстановления страны», — пояснили в Минэкономики.

Остальные 354 госпредприятия будут ликвидированы или реорганизованы. В большинстве случаев это юридические оболочки, по которым нет мощностей для возобновления работы.

Следует отметить, что 33 из 420 госпредприятий работают. Общая стоимость их активов составляет 2,9 млрд грн.

Економічна Правда По материалам:

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