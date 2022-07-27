Кабмин передаст на приватизацию и ликвидацию 420 госпредприятий — Finance.ua
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Кабмин передаст на приватизацию и ликвидацию 420 госпредприятий

Казна и Политика
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Кабинет Министров утвердил список 420 государственных предприятий, которые передадут Фонду государственного имущества для дальнейшей приватизации и ликвидации.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики в Telegram.
В ведомстве отметили, что таким образом состоится следующий этап триажа — разделение дежурной группы государственных активов на жизнеспособные и такие, которые наносят ущерб, существуют исключительно на бумаге и не могут заинтересовать инвесторов.
66 госпредприятий получат новых собственников в рамках так называемой «малой» приватизации.
«Привлекая инвестиции, там будет возобновлено или модернизировано производство, в том числе и экспортно ориентированное, созданы новые рабочие места. Это станет частью экономического восстановления страны», — пояснили в Минэкономики.
Остальные 354 госпредприятия будут ликвидированы или реорганизованы. В большинстве случаев это юридические оболочки, по которым нет мощностей для возобновления работы.
Следует отметить, что 33 из 420 госпредприятий работают. Общая стоимость их активов составляет 2,9 млрд грн.
По материалам:
Економічна Правда
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