Кабмин передал «Черноморнефтегазу» ряд арестованных активов — Finance.ua

Кабмин передал «Черноморнефтегазу» ряд арестованных активов
Кабинет Министров передал в управление «Черноморнефтегаз» ранее арестованные активы. Соответствующее решение было принято правительством на заседании.
Об этом сообщает в Telegram-канале представитель Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.
По его словам, решение было принято с целью предотвращения риска возникновения чрезвычайной ситуации в энергетической сфере.
«Согласовано предложение Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, и акционерного общества „Национальная акционерная компания „Нафтогаз Украины“ о передаче в управление акционерному обществу „Государственное акционерное общество Черноморнефтегаз“ ряда активов, на которые был“ наложен арест Печерским районным судом г. Киева», — написал Мельничук.
Также правительство поручило «Черноморнефтегазу», Минэнерго и НКРЭКУ принять в соответствии с законодательством все действенные меры, направленные на предотвращение риска сбоя, или прерывания функционирования активов, что может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций.
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