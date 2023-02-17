Кабмин передал «Черноморнефтегазу» ряд арестованных активов — Finance.ua

Кабмин передал «Черноморнефтегазу» ряд арестованных активов Сегодня 20:30

Кабинет Министров передал в управление «Черноморнефтегаз» ранее арестованные активы. Соответствующее решение было принято правительством на заседании.

Об этом сообщает в Telegram-канале представитель Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

По его словам, решение было принято с целью предотвращения риска возникновения чрезвычайной ситуации в энергетической сфере.

«Согласовано предложение Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, и акционерного общества „Национальная акционерная компания „Нафтогаз Украины“ о передаче в управление акционерному обществу „Государственное акционерное общество Черноморнефтегаз“ ряда активов, на которые был“ наложен арест Печерским районным судом г. Киева», — написал Мельничук.

Также правительство поручило «Черноморнефтегазу», Минэнерго и НКРЭКУ принять в соответствии с законодательством все действенные меры, направленные на предотвращение риска сбоя, или прерывания функционирования активов, что может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.