Кабмин отменил разрешение для физлиц на расходы с арестованных счетов при сумме взыскания до 100 тыс. грн — Finance.ua

Кабмин отменил разрешение для физлиц на расходы с арестованных счетов при сумме взыскания до 100 тыс. грн Сегодня 10:04 — Финтех и Карты

Кабмин отменил разрешение для физлиц на расходы с арестованных счетов при сумме взыскания до 100 тыс. грн

Кабинет Министров Украины отменил 3 распоряжения об обеспечении расчетов предприятий, учреждений, организаций в условиях военного положения.

Об этом сказано на сайте КМУ.

Первым было отменено распоряжение от 2 марта 2022 г. № 198-р, позволявшее физическим лицам совершать расходные операции со счетов, на которые наложен арест органами государственной исполнительной службы, частными исполнителями, без учета такого ареста при условии, если сумма взыскания по исполнительному документу по отношению к такому лицу не превышает 100 тыс. грн.

Читайте также Принудительное взыскание долгов и арестов банковских счетов: кто в зоне риска

Кроме того, Кабмин отменил решение № 350-р от 03.05.2022, предусматривавшее выплату заработной платы должникам не более 5 минимальных размеров заработной платы в месяц на одного работника; уплату налогов, сборов и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование; расчеты по сделкам для предприятий и хозяйственных обществ в оборонно-промышленном комплексе.

Читайте также Рада хочет запретить арест средств определенных категорий должников: кого это может затронуть

Правительство также отменило распоряжение от 11 марта 2022 г. № 212 об осуществлении расчетов по сделкам — для предприятий и хозяйственных обществ в оборонно-промышленном комплексе.

Пока причина отмены распоряжений неизвестна.

Фінансовий клуб По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.