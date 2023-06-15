Кабмин отменил разрешение для физлиц на расходы с арестованных счетов при сумме взыскания до 100 тыс. грн — Finance.ua

Кабмин отменил разрешение для физлиц на расходы с арестованных счетов при сумме взыскания до 100 тыс. грн
Кабинет Министров Украины отменил 3 распоряжения об обеспечении расчетов предприятий, учреждений, организаций в условиях военного положения.
Об этом сказано на сайте КМУ.
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Первым было отменено распоряжение от 2 марта 2022 г. № 198-р, позволявшее физическим лицам совершать расходные операции со счетов, на которые наложен арест органами государственной исполнительной службы, частными исполнителями, без учета такого ареста при условии, если сумма взыскания по исполнительному документу по отношению к такому лицу не превышает 100 тыс. грн.
Кроме того, Кабмин отменил решение № 350-р от 03.05.2022, предусматривавшее выплату заработной платы должникам не более 5 минимальных размеров заработной платы в месяц на одного работника; уплату налогов, сборов и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование; расчеты по сделкам для предприятий и хозяйственных обществ в оборонно-промышленном комплексе.
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Правительство также отменило распоряжение от 11 марта 2022 г. № 212 об осуществлении расчетов по сделкам — для предприятий и хозяйственных обществ в оборонно-промышленном комплексе.
Пока причина отмены распоряжений неизвестна.
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