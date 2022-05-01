Кабмин отменил «потолок» цены на премиальное горючее для АЗС — Finance.ua
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Кабмин отменил «потолок» цены на премиальное горючее для АЗС

Сегодня 10:42Личные финансы
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Кабинет Министров Украины в рамках борьбы с дефицитом горючего, возникшего на рынке, кроме повышения предельных уровней торговой надбавки, разрешил АЗС без ограничений устанавливать цену на «брендовое премиальное» топливо при условии, что они также продают топливо по регулируемым государством ценам.
Соответствующее постановление № 488 от 29 апреля обнародовано на сайте правительства в субботу.
До сих пор розничные цены «брендового премиального» горючего не могли превышать регулируемые государством розничные цены горючего более чем на 5%.
Согласно принятому постановлению, в расчете регулируемой цены также повышены расходы на внешнее логистическое обеспечение с $50 до $80 за тонну.
Документ также содержит анонсированное правительством повышение граничных уровней торговой надбавки до средней розничной цены реализуемого АЗС дизельного топлива с 5 до 7 грн/литр, для бензинов — с 4,55 грн до 6,5 грн/литр.
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Ранее первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко заявила, что новые меры правительства позволят ликвидировать дефицит горючего в Украине в течение недели. Операторы имеют законтрактованные объемы на территории Западной Европы и сейчас решается вопрос о том, как максимально быстро ввезти их на территорию Украины.
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По материалам: Інтерфакс-Україна
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