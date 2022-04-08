Кабмин отменил надбавки к зарплатам министров и глав ОГА — Finance.ua
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Кабмин отменил надбавки к зарплатам министров и глав ОГА

Сегодня 09:12Казна и Политика
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Кабинет министров отменил надбавки к зарплате за интенсивность труда министров, их заместителей и председателей областных государственных администраций. Ограничения будут действовать до конца 2023 года.
Об этом свидетельствует постановление от 6 апреля 2022 г. № 406.
Согласно решению, надбавки отменяются до отдельного решения Кабинета министров Украины, но не ранее 1 января 2024 года.
Кого это касается? Это касается премьер-министра, первого вице-премьер-министру, вице-премьер-министра, их первых заместителей, заместителей, председателя и членов Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и председателей областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций.
В то же время ограничения не распространяются на должностных лиц, которые по условиям оплаты труда приравниваются к членам Кабинета министров Украины в соответствии с законом.
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По материалам: РБК-Україна
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