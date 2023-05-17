Кабмин отменил лицензирование экспорта мяса, яиц, ржи, овса, проса — Finance.ua

Кабмин отменил лицензирование экспорта мяса, яиц, ржи, овса, проса Сегодня 21:32 — Казна и Политика

Кабинет Министров отменил лицензирование на экспорт мяса кур домашних и крупного рогатого скота, яиц кур домашних, ржи, овса, пшена и т. д.

Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия.

«Правительство на очередном заседании приняло постановление № 472 „О внесении изменений в приложение 5 к постановлению Кабинета Министров от 27 декабря 2022 г. № 1466“. Документ отменяет лицензирование экспорта ряда товаров в 2023 году. В частности, живого крупного рогатого скота, мороженого мяса крупного рогатого скота, мяса кур домашних, мяса и съедобных мясных субпродуктов, соленых или в рассоле, сушеных или копченых, съедобной муки из мяса или мясных субпродуктов, мяса крупного рогатого скота, яиц кур домашних, ржи, овса, проса», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что данные изменения не окажут влияния на предложение на внутреннем рынке — отечественные товаропроизводители смогут удовлетворить потребности производства мяса всех видов на достаточном уровне.

В мае Европейский парламент утвердил решение о продлении еще на год прекращения действия пошлин Европейского союза на украинский экспорт.

Українські Новини По материалам:

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