Кабмин определил участь «Межигорья» — Finance.ua

Кабмин определил участь «Межигорья» Сегодня 20:23 — Казна и Политика

Кабинет министров принял решение создать парк-памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения на территории правительственной резиденции «Межигорье».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

«Минзащиты окружающей среды ... начинает официальный процесс превращения правительственной резиденции «Межигорье» в государственный парк-памятник... Уже в ближайшее время излюбленное место украинских и иностранных туристов в Киевской области станет природоохранной территорией, к примеру, как «Феофания», «Мариинский парк» или «Голосеевский лес», — говорится в сообщении.

Для того, чтобы правительственная резиденция «Межигорье» официально приобрела статус парка-памятника государственного значения, Минзащиты окружающей среды должно завершить все юридические процедуры и подготовить соответствующий проект указа президента.

Межигорье:

Имущество государственной резиденции «Межигорье» в Вышгородском районе Киевской области, где с 2010-го по 2014 год проживал Янукович, было арестовано судом в июле 2015 года.

В начале июля 2018 года суд передал «Межигорье» в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

НАБУ расследовало дело о завладении Януковичем резиденцией «Межигорье» с декабря 2019 года. Действия экс-президента квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, его сына — по ч. 5 ст. 27 (пособничество), ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УКУ.

В январе 2021 года Апелляционная палата ВАКС отказала САП в заочном содержании под стражей Януковича.

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УНІАН По материалам:

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