Кабмин определил цену одного дня войны для экономики — Finance.ua

Кабмин определил цену одного дня войны для экономики

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Кабмин определил цену одного дня войны для экономики

С точки зрения расходов госбюджета день войны стоит 2 млрд грн, с точки зрения потерь — $4 млрд.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире национального телемарафона в пятницу, 8 апреля.

«Есть две цифры. Сколько стоит день войны с точки зрения расходов государственного бюджета, сколько мы платим, и сколько нам необходимо. Это в районе 2 млрд грн, то, что стоит нам ведение боевых действий, выплата заработных плат и так далее. И есть другие расходы — 4 млрд долларов потерь, которые стоит нам каждый день войны с точки зрения разрушений нашей инфраструктуры, потерь экономического потенциала, потери будущего ВВП», — пояснил Шмыгаль.

Справка Finance.ua:

по подсчетам Министерства финансов, за месяц военных действий украинское государство тратит примерно 10 млрд долларов;

ущерб от войны россии против Украины с учетом будущих потерь превышает 1 трлн долларов. Прямые убытки приближаются к 600 млрд долларов;

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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