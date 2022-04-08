Кабмин определил цену одного дня войны для экономики — Finance.ua
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Кабмин определил цену одного дня войны для экономики

Сегодня 15:04Казна и Политика
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Кабмин определил цену одного дня войны для экономикиКабмин определил цену одного дня войны для экономики
С точки зрения расходов госбюджета день войны стоит 2 млрд грн, с точки зрения потерь — $4 млрд.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире национального телемарафона в пятницу, 8 апреля.
«Есть две цифры. Сколько стоит день войны с точки зрения расходов государственного бюджета, сколько мы платим, и сколько нам необходимо. Это в районе 2 млрд грн, то, что стоит нам ведение боевых действий, выплата заработных плат и так далее. И есть другие расходы — 4 млрд долларов потерь, которые стоит нам каждый день войны с точки зрения разрушений нашей инфраструктуры, потерь экономического потенциала, потери будущего ВВП», — пояснил Шмыгаль.

Справка Finance.ua:

  • по подсчетам Министерства финансов, за месяц военных действий украинское государство тратит примерно 10 млрд долларов;
  • ущерб от войны россии против Украины с учетом будущих потерь превышает 1 трлн долларов. Прямые убытки приближаются к 600 млрд долларов;

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Корреспондент.net
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