Кабмин одобрил законопроект о защите финансовой системы от россии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кабмин одобрил законопроект о защите финансовой системы от россии

Казна и Политика
8
Кабинет Министров своим решением одобрил изменения в Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
Об этом говорится в сообщении Минфина.
Цель законопроекта — обеспечение защиты финансовой системы Украины от угроз, возникающих в результате агрессии российской федерации в Украине.
Законопроектом предлагается:
  • расширить список клиентов, которым субъект первичного финансового мониторинга (далее СПФМ) должен установить высокий риск деловых отношений в отношении: физических лиц — граждан рф; юридических лиц, местонахождением которой является рф; юридических лиц, у которых учредителями (участниками, акционерами) и/или КБС являются лица рф; олигархов;
  • исключить подсанкционных лиц из списка клиентов, которым устанавливается неприемлемо высокий уровень риска, оставив его в списке клиентов с высоким риском;
  • расширить признаки пороговой финансовой операции, признаком при которой одним из участников операции является лицо рф;
  • расширить перечень специально определенных СПФМ лицами, которые ведут торговую деятельность культурными ценностями, торговцев произведениями искусства и посредников в такой деятельности и субъектами хозяйствования, оказывающими посреднические и/или консультационные услуги при предоставлении в аренду недвижимого имущества, и установить, что государственное регулирование и надзор за такими лицами будет осуществлять Минфин;
  • расширить признаки безупречной деловой репутации отсутствием судимости за уголовные правонарушения против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка;
  • в случае наличия у физического лица гражданства (подданства) государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины, такое лицо не может занимать соответствующие должности СПФМ;
  • освободить СПФМ от ответственности за нарушение требований в сфере предотвращения и противодействия в случае нахождения таких СПФМ на территории боевых действий и/или временно оккупированных территориях.
Кроме того, ряд норм законопроекта направлен на адаптацию законодательства в этой сфере к отдельным стандартам FATF и требованиям Директивы Европейского Парламента и Совета 2018/843 от 30 мая 2018 года.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.