Кабмин одобрил законопроект о защите финансовой системы от россии — Finance.ua

Кабмин одобрил законопроект о защите финансовой системы от россии Сегодня 19:00 — Казна и Политика

Кабинет Министров своим решением одобрил изменения в Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Об этом говорится в сообщении Минфина.

Цель законопроекта — обеспечение защиты финансовой системы Украины от угроз, возникающих в результате агрессии российской федерации в Украине.

Законопроектом предлагается:

расширить список клиентов, которым субъект первичного финансового мониторинга (далее СПФМ) должен установить высокий риск деловых отношений в отношении: физических лиц — граждан рф; юридических лиц, местонахождением которой является рф; юридических лиц, у которых учредителями (участниками, акционерами) и/или КБС являются лица рф; олигархов;

исключить подсанкционных лиц из списка клиентов, которым устанавливается неприемлемо высокий уровень риска, оставив его в списке клиентов с высоким риском;

расширить признаки пороговой финансовой операции, признаком при которой одним из участников операции является лицо рф;

расширить перечень специально определенных СПФМ лицами, которые ведут торговую деятельность культурными ценностями, торговцев произведениями искусства и посредников в такой деятельности и субъектами хозяйствования, оказывающими посреднические и/или консультационные услуги при предоставлении в аренду недвижимого имущества, и установить, что государственное регулирование и надзор за такими лицами будет осуществлять Минфин;

расширить признаки безупречной деловой репутации отсутствием судимости за уголовные правонарушения против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка;

в случае наличия у физического лица гражданства (подданства) государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины, такое лицо не может занимать соответствующие должности СПФМ;

освободить СПФМ от ответственности за нарушение требований в сфере предотвращения и противодействия в случае нахождения таких СПФМ на территории боевых действий и/или временно оккупированных территориях.

Кроме того, ряд норм законопроекта направлен на адаптацию законодательства в этой сфере к отдельным стандартам FATF и требованиям Директивы Европейского Парламента и Совета 2018/843 от 30 мая 2018 года.

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