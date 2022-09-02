Кабмин одобрил законопроект о новом Таможенном тарифе: изменятся ли ставки — Finance.ua

Кабмин одобрил законопроект о новом Таможенном тарифе: изменятся ли ставки Сегодня 20:01 — Казна и Политика

Кабмин одобрил законопроект о новом Таможенном тарифе: изменятся ли ставки

Правительство одобрило законопроект, который приводит Таможенный тариф Украины в соответствие с требованиями Международной конвенции о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров. Теперь проект закона будет зарегистрирован в Верховной Раде и рассмотрен народными депутатами.

Об этом сообщает Правительственный портал.

«Украина адаптируется к международным стандартам классификации товаров. Это нужно нам для того, чтобы наращивать собственный экспорт, выходить на новые рынки, усиливать конкурентные преимущества в мировой торговле. Большая победа — установление нулевых пошлин на украинские товары со стороны стран ЕС, Канады, Великобритании и Австралии. Экспортеры этим успешно пользуются, продвигая свои товары. В то же время, украинский бизнес нуждается во многих товарах промежуточного импорта, чтобы, например, наладить перерабатывающее производство. В этом контексте новый Таможенный тариф будет способствовать оживлению взаимовыгодной торговли и сделает нашу экономику более сильной», — подчеркнула первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко.

Действующий Таможенный тариф Украины построен на основе Гармонизированной системы описания и кодирования товаров версии 2017 года, а в большинстве стран уже действует версия 2022 года. Ее используют крупнейшие торговые партнеры Украины, в частности ЕС, Турция, Китай, США, Швейцария.

В связи с этим возникает ряд осложнений, связанных с разногласиями в товарных кодах при таможенном оформлении импортируемой в Украину продукции или при сравнении таможенной статистики Украины и стран — торговых партнеров.

Проект нового Таможенного тарифа Украины предусматривает:

техническое изменение классификации отдельных товаров путем объединения нескольких кодов в один, детализации одного кода в несколько и перехода отдельных видов товаров в другие коды;

исключение из системы товаров, уже не применяемых в международной торговле;

введение в обращение новых товаров, произведенных с использованием современных технологий и т.п.

В общей сложности произойдет более 350 изменений в товарных кодах, преимущественно в отношении товаров сельского хозяйства, химического, лесного секторов, текстиля, цветных металлов, машиностроения, транспорта и т.д.

Важно, что новый Таможенный тариф не предусматривает изменения ставок ввозной пошлины на товары.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.