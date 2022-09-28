Кабмин одобрил привлечение 5 млрд евро макрофинансовой помощи ЕС — Finance.ua
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Кабмин одобрил привлечение 5 млрд евро макрофинансовой помощи ЕС

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Кабинет Министров одобрил привлечение займа от Европейского Союза в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании. Украина получит макрофинансовую помощь в сумме до 5 миллиардов евро.
Об этом сообщается в распоряжении от 27 сентября 2022 г. № 827-р.
Макрофинансовая помощь в размере 5 млрд евро будет предоставлена Украине в виде долгосрочных кредитов на льготных условиях. Она является вторым этапом реализации запланированной макрофинансовой помощи ЕС Украине на сумму до 9 млрд евро, объявленной Европейской комиссией 18 мая 2022 года.
Ранее ЕС уже предоставил 1 млрд евро макрофинансовой помощи.
Третий этап планируемой полной макрофинансовой помощи Евросоюза на дополнительную сумму до 3 млрд евро планируется в ближайшее время. Ожидается, что это будут безвозвратные гранты, а не кредиты.
Отметим, что дефицит государственного бюджета Украины составляет около 5 млрд долларов ежемесячно и покрывается помощью Запада и «печатью» денег НБУ.
По материалам:
УНІАН
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