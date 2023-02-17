Кабмин одобрил новый законопроект «О государственных резервах»: что он предусматривает — Finance.ua
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Кабмин одобрил новый законопроект «О государственных резервах»: что он предусматривает

Казна и Политика
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Кабмин одобрил новый законопроект «О государственных резервах»: что он предусматривает
Кабмин одобрил новый законопроект «О государственных резервах»: что он предусматривает
Кабинет Министров одобрил новый законопроект «О государственных резервах».
Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, отметив при этом, что формирование резервов будет проходить по сферам: продовольственная, медицинская, энергетическая и техническая.
«Тот госрезерв, который существовал в Украине с 1991 года, очень долго оставался потомком советской системы. Теперь мы предлагаем коренным образом изменить подходы к его работе. Во-первых, предлагается создать государственный материальный резерв и отдельно-мобилизационный резерв. Мобилизационный резерв — это наши запасы , которые позволят быстро развертывать дополнительные военные производства, ремонт военной техники, восстановление критической транспортной инфраструктуры, восстановление энергосистемы и т.д.», — сказал он.
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«Главная цель — сделать так, чтобы наша страна была в любой промежуток времени обеспечена всеми первоочередными вещами», — заявил он.
Напомним, 3 ноября 2022 года Верховная Рада приняла государственный бюджет Украины на 2023 год.
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Дефицит госбюджета составит более 20% ВВП, покрывать его планируется за счет помощи партнеров. Прогноз инфляции составляет 28%.
Бюджет-2023 планировался с учетом 1,3 трлн грн доходов, расходы составят 2,6 трлн. Рост ВВП предполагается на уровне 3,2%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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