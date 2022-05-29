Кабмин одобрил изменения в Таможенный кодекс, которые должны ускорить оформление товаров — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кабмин одобрил изменения в Таможенный кодекс, которые должны ускорить оформление товаров

Сегодня 11:44Казна и Политика
117
Кабинет Министров одобрил законопроект об изменениях в Таможенный кодекс, необходимых для обеспечения международного применения NCTS (New Computerized Transit System, Новая компьютеризированная транзитная система) и расширения имплементации положений таможенного законодательства ЕС.
Об этом сообщает спресс-служба Министерства финансов, передает Укринформ.
Отмечается, что теперь законопроект будет передан на рассмотрение Верховной Раде.
«Предложенные изменения в Таможенный кодекс чрезвычайно важны для украинского бизнеса, в частности, для ускорения прохождения товаров через таможенную границу и их таможенного оформления, что стало особенно острой потребностью во время войны после 24 февраля. Кроме того, такие изменения необходимы для обеспечения международного применения NCTS и дальнейшей гармонизации Таможенного кодекса Украины с Таможенным Кодексом ЕС», — отметил министр финансов Сергей Марченко.
Дальнейшая имплементация таможенного законодательства ЕС в Украине предусматривает возможность применения украинскими предприятиями транзитных деклараций с использованием NCTS без необходимости оформлять какие-либо дополнительные транзитные документы в пределах 36 стран. Также планируется расширить спектр предприятий, которым станут доступны таможенные упрощения, аналогичные европейским.
По информации Минфина, Украина уже завершает прохождение тестирования NCTS на соответствие положениям Конвенции о процедуре совместного транзита. До конца 2022 г. государство должно успешно пройти оценочную миссию и присоединиться к Конвенции о процедуре совместного транзита и Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами.
Место для вашей рекламы
Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркивал, что Украина планирует в ближайшее время подписать «таможенный безвиз» — присоединиться к Конвенции о процедуре совместного транзита, которая является основой перемещения товаров между странами-членами ЕС. Украина уже технически готова присоединиться к соответствующей Конвенции.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.