Кабмин обязал «Укргидроэнерго» направить в госбюджет дивиденды 2,2 млрд гривен из прибыли за 2022 год — Finance.ua

Кабмин обязал «Укргидроэнерго» направить в госбюджет дивиденды 2,2 млрд гривен из прибыли за 2022 год Сегодня 16:32

Кабинет Министров обязал частное акционерное общество «Укргидроэнерго» (Вышгород, Киевская область) направить в государственный бюджет дивиденды в размере 2,162 млрд гривен из прибыли за 2022 год.

Об этом говорится в распоряжении правительства от 28 апреля № 375.

Также Кабмин обязал компанию направить 3,603 млрд гривен из прибыли за 2022 год на финансирование восстановления разрушенного и поврежденного имущества в результате ракетных ударов Российской Федерации, а также направить 6,019 млрд гривен из прибыли за 2022 год на развитие производства.

Как сообщали Українські Новини, оккупанты нанесли ущерб «Укргидроэнерго» на 40 млрд гривен.

В состав «Укргидроэнерго» входят Киевская ГЭС, Киевская ГАЭС, Каневская ГЭС, Кременчугская ГЭС, Среднеднепровская ГЭС, Днепровская ГЭС, Днестровская ГЭС, Днестровская ГАЭС и Каховская ГЭС, общая установленная мощность которых составляет 5,745 ГВт.

100% акций «Укргидроэнерго» принадлежат государству и находятся в управлении Министерства энергетики.

Українські Новини По материалам:

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