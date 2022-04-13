Кабмин обязал обладминистрации оперативно отчитываться о ценах государственных закупок — Finance.ua
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Кабмин обязал обладминистрации оперативно отчитываться о ценах государственных закупок

Сегодня 16:11Казна и Политика
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Обладминистрации обязали обнародовать данные о государственных закупках в течение 5 дней после согласования цен на товары.
По инициативе министерства и Prozorro правительство приняло изменения в постановление от 2 марта 2022 г. № 185 касательно проведения публичных закупок в условиях военного положения.
«Речь идет о трехсторонних договорах, заказчиками которых выступают областные военные администрации, а плательщиком — „Укрзалізниця“ путем бюджетных средств», — рассказали в МИУ.
Такие договоры предусматривают закупку продовольственных и упаковочных товаров, санитарно-гигиенических товаров, горючего, лекарственных средств, вакцин, медицинских изделий и оборудования, строительных материалов для первоочередных работ на поврежденных боевыми действиями объектах.
Ранее в условиях военного положения заказчик должен был обнародовать отчет о договоре и всех сопутствующих документах в течение 20 дней со дня завершения военного положения.
«Поскольку источником финансирования этих трехсторонних договоров являются исключительно средства госбюджета — а плательщиком выступает „Укрзалізниця“, мы разработали более действенный механизм обеспечения прозрачности и открытости», — пояснил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

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По материалам: РБК-Україна
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