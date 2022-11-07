Кабмин обнародовал размеры зарплат чиновников за октябрь — Finance.ua

Кабмин обнародовал размеры зарплат чиновников за октябрь Сегодня 17:25 — Казна и Политика

Кабмин обнародовал размеры зарплат чиновников за октябрь

Кабинет Министров Украины обнародовал размеры зарплат, которые чиновники получили в октябре.

Об этом сообщает Правительственный портал

Так, фактически полученная премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем заработная плата составила 61 485,55 гривны. Начисленная заработная плата — 76 379,56 грн., в том числе: должностной оклад — 54 478,57 грн. и заработная плата за время командировки — 21 791,42 грн. Сумма налогов составила 14 894,01 гривны, в том числе: налог с доходов физических лиц — 13 748,32 грн и военный сбор — 1 145,69 гривны.

Первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко получила фактическую заработную плату за октябрь в размере 61 509,08 гривен. Начисленная заработная плата — 76 408,79 грн., в том числе: должностной оклад — 69 006,19 грн. и заработная плата за время командировки — 7 263,81 грн. Индексация дохода — 138,79 грн. Сумма налогов составила 14 899,71 грн., в том числе: налог с доходов физических лиц — 13 753,58 грн. и военный сбор — 1 146,13 грн.

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Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина получила фактическую заработную плату в размере 61 491,44 гривны. Начисленная заработная плата составляет 76 386,88 грн., в том числе: должностной оклад — 58 110,48 грн. и заработная плата за время командировки — 18 159,52 грн. Индексация дохода — 116,88 грн. Сумма удержанных налогов составила 14 895,44 грн., в том числе: налог с доходов физических лиц — 13 749,64 грн. и военный сбор — 1 145,80 грн.

Вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук получила фактическую заработную плату в размере 61 514,44 гривны. Начисленная заработная плата составляет 76 415,46 грн. В том числе: должностной оклад — 69 171,28 грн. и заработная плата за время командировки — 7 105,05 грн. Индексация дохода — 139,13 грн. Сумма налогов составила 14 901,02 грн., в том числе: налог с доходов физических лиц — 13 754,79 грн. и военный сбор — 1 146,23 грн.

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Вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров получил фактическую зарплату в размере 61 520,84 гривны. Начисленная заработная плата — 76 423,40 грн., в том числе: должностной оклад — 76 270,00 грн. Индексация дохода — 153,40 грн. Сумма удержанных налогов составила 14 902,56 грн., в том числе: налог с доходов физических лиц — 13 756,21 грн. и военный сбор — 1146,35 грн.

Министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов получил фактическую заработную плату в размере 122 038,80 гривен. Начисленная заработная плата — 151 601,00 грн., в том числе: должностной оклад — 72 638,10 грн., отпускные — 2 393,40 грн. и материальная помощь на оздоровление — 76 423,40 грн. Индексация дохода — 146,10 грн. Сумма налогов составила 29 562,20 грн., в том числе: налог с доходов физических лиц — 27 288,18 грн. и военный сбор — 2 274,02 грн.

Государственный секретарь Кабинета Министров Украины Константин Марьевич получил фактическую заработную плату в размере 67 070,18 грн. Фактически полученная заместителем государственного секретаря Кабинета Министров Украины Олегом Войтовичем заработная плата составила 68716,41 гривны. Заместитель государственного секретаря Кабинета Министров Украины Павел Полянский получил фактическую заработную плату в размере 73 831,38 гривны. Заместитель государственного секретаря Кабинета Министров Украины Анатолий Куцевол получил фактическую заработную плату в размере 72 213,33 гривны. Заместитель государственного секретаря Кабинета Министров Украины Владимир Федорчук получил фактическую заработную плату в размере 78 202,53 гривны.

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Укрінформ По материалам:

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