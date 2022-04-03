Кабмин обнародовал детали перераспределения 73,3 млрд грн госбюджета-2022 на войну — Finance.ua

Кабмин обнародовал детали перераспределения 73,3 млрд грн госбюджета-2022 на войну

Вчера 16:10 — Казна и Политика

Сокращение расходов общего фонда госбюджета-2022, которое позволит направить в резервный фонд 73,32 млрд грн, коснется значительной части распорядителей. Это следует из соответствующего постановления Кабинета министров № 401 от 1 апреля, размещенного на сайте правительства в воскресенье.

Согласно документу, расходы на Верховную Раду будут снижены на 270,8 млн грн, Госуправление делами — на 121,5 млн грн, Госфиндепартамент Секретариата Кабмина — на 271,6 млн грн, на Государственную судебную администрацию — на 1 млрд 576,3 млн грн, Офис генпрокурора — на 1 млрд 402,6 млн грн.

Кроме того, сокращены расходы таким распорядителям, как Минэкономики — на 689,4 млн грн (преимущественно на Госпродпотребслужбу и противоэпизоотические мероприятия), МИД — на 562,7 млн грн, Минздрав — 588,7 млн грн, Минэнерго — 510,6 млн грн (преимущественно в угольной отрасли), Минагрополитики — 552,4 млн грн (преимущественно формирование Фонда гарантирования кредитов в АПК и инвентаризация земель для Госгеокадастра).

В этом списке также Минспорта — 1 млрд 258,4 млн грн, Минфин с налоговой, таможней и Госфинмониторингом — 2 млрд 507,3 млн грн, Минюст — 669,4 млн грн, Минкультуры — 847,2 млн грн, Мининтеграции — 437,6 млн грн, Нацакадемия наук — 549,8 млн грн, Государственное космическое агентство — 245,2 млн грн (из них утилизация ракетного топлива — 240 млн грн) и целый ряд других госорганов с сокращением расходов поменьше.

Однако основные сокращения идут по общегосударственным расходам, которые курирует Минветеранов — 5 млрд 496,1 млн грн (преимущественно субвенции местным бюджетам), Минобразования и науки — 14 млрд 771,3 млн грн (в частности, образовательная субсидия местным бюджетам — 10,8 млрд грн ) и Минсоцполитики — 32 млрд 147,5 млн грн (в частности, Пенсионному фонду — 20,1 млрд грн).

Кроме того, 3 млрд 774,4 млрд грн будут высвобождены за счет Мининфраструктуры, преимущественно за счет введенной накануне войны статьи гарантирования полетов в Украину (3,63 млрд грн).

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