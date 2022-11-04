Кабмин назначил Чернышева главой правления Нафтогаза — Finance.ua

Кабмин назначил Чернышева главой правления Нафтогаза Сегодня 09:49 — Казна и Политика

Кабмин назначил Чернышева главой правления Нафтогаза

Кабинет Министров назначил бывшего министра развития общин и территорий Алексея Чернышева главой правления НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом говорится в распоряжении правительства № 983-р от 3 ноября.

«Назначить Чернышева Алексея Михайловича председателем правления акционерного общества «Национальная акционерная компания „Нафтогаз Украины“», — говорится в документе.

Распоряжение вступает в силу 4 ноября.

Алексей Чернышев с марта 2020 был министром развития общин и территорий. До этого с октября 2019 года он возглавлял Киевскую областную государственную администрацию.

Ранее Чернышев занимался инвестиционным и девелоперским бизнесом, в его сферу бизнес-интересов входила коммерческая недвижимость. Имеет экономическое и юридическое образование.

Напомним, 3 ноября Верховная Рада уволила Алексея Чернышева с должности министра развития общин и территорий.

Кабмин 1 ноября уволил председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко. В этой должности Витренко состоял с апреля 2021 года.

Председателя правления Нафтогаза должен назначать наблюдательный совет компании. Однако с сентября 2021 года, в условиях отсутствия наблюдательного совета, его функции выполняет акционер компании — Кабинет Министров Украины.

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Укрінформ По материалам:

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