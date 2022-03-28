Кабмин на время военного положения разрешил обмен и замену водительских прав без медсправки — Finance.ua
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Кабмин на время военного положения разрешил обмен и замену водительских прав без медсправки

Сегодня 09:47Личные финансы
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Кабмин на время военного положения разрешил обмен и замену водительских прав без медсправкиКабмин на время военного положения разрешил обмен и замену водительских прав без медсправки
Кабинет Министров Украины на период военного положения разрешил обмен и замену водительских удостоверений без предоставления медицинской справки.
Согласно правительственному постановлению, на период действия правового режима военного положения в Украине или отдельных ее местностях обмен водительского удостоверения и получения его в случае замены, потери или похищения осуществляется без подачи в территориальные органы по предоставлению сервисных услуг Министерства внутренних дел соответствующей медицинской справки установленного образца.
Кроме того, в этот период сдавать практический экзамен по управлению транспортными средствами категорий А1, А и В1 можно исключительно на площадках для обучения по начальному управлению транспортными средствами, а категорий В, ВЕ, С, С1, CE, C1E, D, D1, DE , D1E — исключительно в условиях дорожного движения на маршрутах, определяемых территориальным органом по предоставлению сервисных услуг МВД.
Отмечается, что учения по практическому управлению транспортными средствами категорий С, С1 проводятся не более пяти часов в день.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Радіо Свобода
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