Кабмин изменил правила выезда одной из категорий мужчин — Finance.ua

Кабмин изменил правила выезда одной из категорий мужчин Сегодня 12:00 — Казна и Политика

Кабмин изменил правила выезда одной из категорий мужчин

Кабинет Министров Украины изменил правила выезда водителей транспортных компаний. Теперь им разрешается находиться за границей 60 дней.

Об этом сообщает в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Внесены изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины. Увеличен непрерывный срок пребывания водителей транспортных средств хозяйствующих субъектов, у которых есть лицензия на право ведения хозяйственной деятельности по международным перевозкам грузов и пассажиров автомобильным транспортом», — говорится в сообщении.

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По словам Мельничука, водителям транспортных компаний разрешено находиться за границей 60 календарных дней со дня пересечения государственной границы.

Напомним, в марте 2022 года Кабмин установил: выезд за пределы Украины лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью или других лиц, нуждающихся в постоянном уходе, вместе с сопровождающим лицом может осуществляться не более одного раза с момента введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения до его прекращения или отмены.

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