Кабмин изменил правила выезда одной из категорий мужчин — Finance.ua
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Кабмин изменил правила выезда одной из категорий мужчин

Казна и Политика
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Кабмин изменил правила выезда одной из категорий мужчин
Кабмин изменил правила выезда одной из категорий мужчин
Кабинет Министров Украины изменил правила выезда водителей транспортных компаний. Теперь им разрешается находиться за границей 60 дней.
Об этом сообщает в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
«Внесены изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины. Увеличен непрерывный срок пребывания водителей транспортных средств хозяйствующих субъектов, у которых есть лицензия на право ведения хозяйственной деятельности по международным перевозкам грузов и пассажиров автомобильным транспортом», — говорится в сообщении.
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По словам Мельничука, водителям транспортных компаний разрешено находиться за границей 60 календарных дней со дня пересечения государственной границы.
Напомним, в марте 2022 года Кабмин установил: выезд за пределы Украины лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью или других лиц, нуждающихся в постоянном уходе, вместе с сопровождающим лицом может осуществляться не более одного раза с момента введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения до его прекращения или отмены.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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