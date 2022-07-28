Кабмин готовит новые правила установки счетчиков на тепло и воду: что будет с коммуналкой — Finance.ua

Кабмин готовит новые правила установки счетчиков на тепло и воду: что будет с коммуналкой Сегодня 09:03 — Личные финансы

Кабмин готовит новые правила установки счетчиков на тепло и воду: что будет с коммуналкой

Кабинет Министров планирует отложить на два года сроки установки счетчиков на тепло и воду и разрешить не снимать показания во время военного положения.

Об этом говорится в карточке законопроекта «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения» № 7589, внесенной в Верховную Раду 25 июля.

Что произошло? В условиях военного положения, введенного в Украине, и проведения на территории регионов Украины военных (боевых) действий, возникла проблема с обеспечением своевременного снятия показаний узлов коммерческого учета, что обусловлено существованием угрозы для жизни и здоровья работников предприятий, предоставляющих коммунальные услуги, а также нежеланием совладельцев многоквартирных домов предоставлять доступ к узлам коммерческого учета, которые зачастую установлены в подвалах многоквартирных домов.

Соответственно, такая ситуация напрямую влияет на процесс начисления исполнителями коммунальных услуг платы за потребленные услуги по снабжению тепловой энергией, снабжению горячей водой, централизованному водоснабжению и централизованным водоотводом (плата за коммунальные услуги начисляется потребителям, исходя из размера утвержденных цен/тарифов на соответствующую коммунальную услугу и объема потребленных коммунальных услуг, определенного в соответствии с законодательством).

Учитывая вышеуказанное и сегодняшнюю ситуацию в стране, поднятый вопрос требует урегулирования на законодательном уровне.

Что предлагают?

По действующему законодательству, в каждой многоэтажке должны быть установлены коллективные счетчики тепла и воды. Их устанавливают за счет обслуживающих компаний. Конечный срок — 1 августа 2022 года, после предусмотрены штрафы. Теперь Кабмин предлагает перенести конечный срок на два года — до 1 августа 2024-го.

Также закон предлагает не производить проверку счетчиков во время войны. Ее отложат на послевоенный период. Однако в первые три месяца после отмены военного положения коммунальщики должны внести показания.

Как будут насчитывать коммуналку?

Счета за тепло будут формироваться по методике Минрегиона, согласно распределению между жителями объемов потребленных услуг. Данные будут зависеть и от температуры воздуха на улице.

По схожей схеме будут рассчитывать плату за воду для жителей, не имеющих счетчиков или не передающих показания.

Для тех украинцев, у которых есть счетчики, плата за воду будет начисляться по их показаниям.

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