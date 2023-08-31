Кабмин добавил полномочия Государственной налоговой службе — Finance.ua

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Кабмин добавил полномочия Государственной налоговой службе

Казна и Политика
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Кабмин добавил полномочия Государственной налоговой службе
Кабмин добавил полномочия Государственной налоговой службе
Государственная налоговая служба получила дополнительные полномочия в части наложения штрафов и взимания пени.
Это следует из правительственного постановления от 22 августа № 888, которое было опубликовано в газете «Урядовий кур'єр» и сейчас вступило в силу.
Указанным постановлением правительство внесло изменения в Положение о Государственной налоговой службе Украины.
Так, Налоговая получила полномочия взимать пеню за несвоевременное исполнение:
  • решений суда,
  • решений руководителя органа, налагающего взыскание (а также его заместителя или уполномоченного лица) в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом Украины,
  • платежных инструкций налогоплательщиков об уплате налогов, сборов, платежей.
Указанное изменение коснется взаимодействия Налоговой с банками, другими финансовыми учреждениями, небанковскими поставщиками платежных услуг, эмитентами электронных денег, органом, осуществляющим казначейское обслуживание бюджетных средств и т. д.
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Кроме того, Налоговой добавлены полномочия налагать штрафы за несвоевременное предоставление контролирующим органам ГНС:
  • уведомления об открытии или закрытии счетов/электронных кошельков налогоплательщиков,
  • о начале осуществления расходных операций по счету/электронному кошельку налогоплательщика до получения уведомления соответствующего территориального органа ГНС ​​о взятии счета/электронного кошелька на учет в ГНС.
Данное положение касается банков, других финансовых учреждений, небанковских поставщиков платежных услуг, эмитентов электронных денег.
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Также ГНС наделили правом получать бесплатно от налогоплательщиков, а также от Национального банка, банков, других финансовых учреждений, небанковских поставщиков платежных услуг, эмитентов электронных денег:
  • справки в порядке и по основаниям, определенным Налоговым кодексом Украины, с учетом законов, определяющих порядок раскрытия указанными лицами информации, содержащей банковскую тайну, тайну предоставителя платежных услуг;
  • информации, определенной в решении суда, об объеме и обращении средств/электронных денег на счетах в банке/небанковском предоставлении платежных услуг, электронных кошельках, в том числе о непоступлении в установленные сроки валютной выручки от субъектов хозяйствования, информацию о договорах должника о хранении ценностей или предоставлении должнику в имущественный наем (аренду) индивидуального банковского сейфа, охраняемого банком.

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По материалам:
Економічна Правда
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