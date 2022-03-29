Кабмин дал банкам гарантии, чтобы поддержать бизнес в условиях войны — Finance.ua

«Решением правительства установлена возможность предоставления государственных гарантий 17 банкам-кредиторам, прошедшим отбор для получения частично гарантирования государством обязательств по портфелю кредитов для микро-, малого и среднего бизнеса, и предельный размер таких гарантий. По результатам полученных от банков заявок утверждены предельные размеры предоставления государственных гарантий на портфельной основе на общую сумму 18,85 млрд гривен», — говорится в сообщении.
Напомним, в скором времени в Украине изменятся правила работы Фонда гарантирования вкладов. Сумму возмещений во время войны увеличат до 100%. Об этом говорится в законопроекте № 5542-1, созданном по инициативе президента и рекомендованном к принятию комитетом Верховной Рады по финансовым вопросам. Раньше максимальная сумма гарантирования вклада составляла 200 тыс. грн, а если у гражданина было на депозите больше денег, они просто исчезали. Однако, согласно нововведениям, украинцы смогут во время войны вернуть все свои деньги, если их банк вдруг обанкротится.