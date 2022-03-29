Кабмин дал банкам гарантии, чтобы поддержать бизнес в условиях войны — Finance.ua
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Кабмин дал банкам гарантии, чтобы поддержать бизнес в условиях войны

Сегодня 11:14Казна и Политика
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На фоне полномасштабного военного вторжения россии на территорию независимой Украины Кабмин предоставил 18,85 млрд грн. государственных гарантий на портфельной основе.
Гарантии предоставлены 17 банкам для кредитования микро-, малого и среднего бизнеса. Об этом сообщают в Министерстве финансов.
Соответствующее постановление Кабмин принял 27 марта.
«Решением правительства установлена возможность предоставления государственных гарантий 17 банкам-кредиторам, прошедшим отбор для получения частично гарантирования государством обязательств по портфелю кредитов для микро-, малого и среднего бизнеса, и предельный размер таких гарантий. По результатам полученных от банков заявок утверждены предельные размеры предоставления государственных гарантий на портфельной основе на общую сумму 18,85 млрд гривен», — говорится в сообщении.
Напомним, в скором времени в Украине изменятся правила работы Фонда гарантирования вкладов. Сумму возмещений во время войны увеличат до 100%. Об этом говорится в законопроекте № 5542-1, созданном по инициативе президента и рекомендованном к принятию комитетом Верховной Рады по финансовым вопросам. Раньше максимальная сумма гарантирования вклада составляла 200 тыс. грн, а если у гражданина было на депозите больше денег, они просто исчезали. Однако, согласно нововведениям, украинцы смогут во время войны вернуть все свои деньги, если их банк вдруг обанкротится.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
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