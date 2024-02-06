Кабинет Министров Украины утверждает порядок перерасчета стоимости коммунальных услуг — Finance.ua

Кабинет Министров Украины утверждает порядок перерасчета стоимости коммунальных услуг Сегодня 19:16 — Личные финансы

Кабинет Министров Украины утверждает порядок перерасчета стоимости коммунальных услуг. Это касается теплоснабжения, водоснабжения и вывоза мусора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании Кабмина.

«Утверждаем порядок осуществления пересчета стоимости коммунальных услуг по поставкам тепла, воды и вывозу мусора. Это четкий алгоритм, основанный на принципе «плати за то, что получил», — заявил Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что коммунальные услуги должны быть качественными и соответствовать заявленным стандартам. По его словам, люди должны видеть, что они платят за реально предоставленные услуги.

Также Шмыгаль напомнил, что до конца отопительного сезона коммунальные тарифы на электричество, газ и тепло остаются неизменными.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.