Кабинет Министров Украины утверждает порядок перерасчета стоимости коммунальных услуг — Finance.ua

Кабинет Министров Украины утверждает порядок перерасчета стоимости коммунальных услуг
Кабинет Министров Украины утверждает порядок перерасчета стоимости коммунальных услуг. Это касается теплоснабжения, водоснабжения и вывоза мусора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании Кабмина.
«Утверждаем порядок осуществления пересчета стоимости коммунальных услуг по поставкам тепла, воды и вывозу мусора. Это четкий алгоритм, основанный на принципе «плати за то, что получил», — заявил Шмыгаль.
Премьер подчеркнул, что коммунальные услуги должны быть качественными и соответствовать заявленным стандартам. По его словам, люди должны видеть, что они платят за реально предоставленные услуги.
Также Шмыгаль напомнил, что до конца отопительного сезона коммунальные тарифы на электричество, газ и тепло остаются неизменными.
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