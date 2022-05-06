К выплатам гарантированной суммы возмещения по вкладам присоединился еще один банк — Finance.ua

К выплатам гарантированной суммы возмещения по вкладам присоединился еще один банк

С 5 мая 2022 года АО «ПУМБ» начинает процесс дистанционной выплаты гарантированного возмещения по вкладам клиентам ликвидируемых банков.

Об этом пишет ФГВФЛ.

Дистанционные выплаты гарантированного возмещения будут производиться через систему «Интернет-банкинг» — ПУМБ online.

Таким образом, уже четыре банка-агента Фонда предоставляют возможность своим клиентам получать гарантированные выплаты удаленно, не посещая отделения банков.

Для реализации инициативы Фонда по осуществлению дистанционных выплат гарантированного возмещения АО «ПУМБ» доработало свое мобильное приложение, предоставив возможность всем (существующим и новым) клиентам подать заявку на выплату возмещения онлайн через приложение «ПУМБ online». Эта функция доступна с последним обновлением приложения.

Гарантированная сумма будет зачислена на карточный счет вкладчика, открытый в банке.

«Главной задачей Фонда является обеспечение гарантированных выплат ликвидируемым вкладчикам банков. При этом их безопасность и удобство для нас — на первом месте. Благодаря совместной работе Фонда и банков-агентов на сегодняшний день уже четыре банка — ПАО КБ „Приватбанк“, АБ „Укргазбанк“, АБ „Пивденный“ и АО „ПУМБ“ — запустили процесс выплат гарантированного возмещения с дистанционной верификацией вкладчика», — сказала Наталия Рудуха, заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов.

В целом, за две недели, в течение которых производятся дистанционные выплаты (по состоянию на 5 мая 2022 года), вкладчики удаленно получили почти 48 млн грн гарантированного возмещения.

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