К восстановлению Украины привлекут немецкий бизнес — Минэкономики
Немецкий бизнес расширяет свое присутствие в Украине, показывая инвестиционную уверенность.
Об этом рассказал заместитель министра экономики Александр Грибан на конференции «Перспективы Украины как места для инвестиций и бизнеса» с участием вице-канцлера, министра экономики и защиты климата Германии Роберта Габека.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства.
«Сейчас мы проводим ряд встреч с бизнесом и представляем Украину и ее экономический потенциал нашим партнерам, которых мы хотим привлечь к восстановлению государства. В этот раз обсуждались темы обеспечения финансирования, страхования военных рисков, детали ведения бизнеса в Украине и возможности привлечения немецкого бизнеса для увеличения добавленной стоимости в структуре ВВП через создание на территории нашего государства различных производств с помощью иностранных инвестиций», — рассказал Грибан.
По его словам, немецкое правительство одним из первых ввело механизм страхования военных рисков для немецких инвесторов и торговых компаний. Этот механизм, которым уже пользуются многие компании, реализуется через немецкое подразделение РricewaterhouseCoopers.
Во время встречи заместителя министра экономики и вицеканцлера ФРГ стороны обсудили актуальные вопросы немецко-украинского экономического сотрудничества.
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