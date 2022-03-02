К сведению клиентов АО «Укрстройинвестбанк»! — Finance.ua
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К сведению клиентов АО «Укрстройинвестбанк»!

Сегодня 16:43Личные финансы
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К сведению клиентов АО «Укрстройинвестбанк»!
Мы продлили срок действия ваших платежных карт на неограниченный период. Согласно действующему законодательству банк не будет взимать штрафы за просроченную задолженность, не будет применять повышенную процентную ставку по всем карточным овердрафтам (кредитам).
Срок внесения обязательного платежа по карточным овердрафтам, который наступил или наступит 5.03.22, мы продлили на месяц без начисления дополнительных процентов и комиссий и без вынесения на просроченную задолженность.
Также с 24.02.2022 на время действия военного положения мы остановили возможность использования кредитных средств для держателей платежных карт.
По всем вопросам вы всегда можете обратиться в наш Информационный Центр по контактным номерам: 0443643477, 0800219797
Пожалуйста, берегите себя! Слава Украине!
По материалам: Укрбудінвестбанк
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