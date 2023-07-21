К продукции украинского АПК в ЕС применяют нетарифные барьеры — аграрии Сегодня 21:33 — Аграрный рынок

К продукции украинского АПК в ЕС применяют нетарифные барьеры — аграрии

Отдельные европейские страны прибегают к созданию нетарифных барьеров для продукции украинского агропромышленного комплекса, которая экспортируется в Евросоюз и транзитом через его границы.

Об этом говорится в письме Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, в котором члены общественного союза «Всеукраинский аграрный форум» просят принять меры для полноценного возобновления поставок украинской сельскохозяйственной продукции, прежде всего на рынки ЕС, сообщает УНН со ссылкой на документ.

Представители украинского АПК отмечают, что такие действия воплощены в режиме усиленного контроля украинской аграрной и пищевой продукции. По сообщению, в последние несколько месяцев грузы с украинской сельскохозяйственной продукцией при пересечении границы начали подвергаться «сплошным проверкам со стороны государств-членов ЕС». В результате увеличилась продолжительность оформления грузов и количество случаев обнаружения незначительных несоответствий, например, разбитой стеклянной тары или присутствия некоторых элементов плесени в шроте.

«За первые 5 с половиной месяцев 2022 года при экспорте в ЕС украинского агропродовольствия было обнаружено 11 грузов, имеющих несоответствия, 6 из которых были обнаружены Польшей. За это же время в 2023 году было обнаружено уже 74 таких груза (рост в 6,7 раза. — Ред.), 70 из них было обнаружено Польшей. В свою очередь количество случаев, когда выявленные несоответствия не несли серьезного риска для здоровья людей или животных, возросло с 6 до 38 случаев. Доля Польши в обнаружении таких грузов выросла в 8,3 раза (с 4 до 33 случаев)», — отмечается в письме украинскому Премьеру.

В то же время, по информации аграриев, в Словацкой Республике тоже значительно усилился контроль. В частности, образцы отбираются из 70% автомобилей, пересекающих границу, а стоимость услуг по отбору образцов и лабораторного контроля оплачивается экспортером.

«Приведенные данные свидетельствуют о том, что официальные органы этих стран фактически ввели нетарифный барьер в виде режима усиленного контроля украинской аграрной и пищевой продукции. Результатом таких действий может стать накопление статистических фактов выявления любых несоответствий (даже тех, которые не несут угрозы здоровью людей или животных) и использования такой статистики в дальнейшем в качестве дополнительного аргумента в вопросе продления действия ограничений относительно украинской агропродовольственной продукции на новый неопределенный период», — предполагают аграрии в письме.

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УНН По материалам:

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