К Пасхе в Украине создали NFT-писанки. Деньги от продажи пойдут на восстановление культурных объектов — Finance.ua

В Украине создали коллекцию NFT-писанок. Организаторы надеются помочь в восстановлении объектов культурного наследия на деньги от продажи токенов.
Благотворительный проект We believe стремится помочь в восстановлении театров, церквей, музеев и коллекций искусства, пострадавших от агрессии россии.
Инициативу создания цифровых писанок поддержал Минкульт Украины. Реализуют ее Госагентство по искусству и художественному образованию, а также коммуникационное агентство Postmen. Последнее и создало коллекцию пасхальных яиц, которые можно купить за криптовалюту.
Дизайн соответствует аутентичным изображениям из книги Веры Манько The Ukrainian Folk Pysanka, над воплощением работали мастера Анастасия Шемедюк и Анастасия Зафиевская. Каждое пасхальное яйцо соответствует определенному региону и создано по мотивам традиционных узоров.
Купить токены можно на платформе OpenSea. Цены начинаются от 0,01 ETH (880 грн) и заканчиваются 1ETH (88 тыс грн). Столько просят за писанку, которая символизирует Мариуполь.