К Пасхе в Украине создали NFT-писанки. Деньги от продажи пойдут на восстановление культурных объектов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

К Пасхе в Украине создали NFT-писанки. Деньги от продажи пойдут на восстановление культурных объектов

Сегодня 18:47Финтех и Карты
12
Фото:@we_believe_win/twitterФото:@we_believe_win/twitter
В Украине создали коллекцию NFT-писанок. Организаторы надеются помочь в восстановлении объектов культурного наследия на деньги от продажи токенов.
Благотворительный проект We believe стремится помочь в восстановлении театров, церквей, музеев и коллекций искусства, пострадавших от агрессии россии.
Инициативу создания цифровых писанок поддержал Минкульт Украины. Реализуют ее Госагентство по искусству и художественному образованию, а также коммуникационное агентство Postmen. Последнее и создало коллекцию пасхальных яиц, которые можно купить за криптовалюту.
Дизайн соответствует аутентичным изображениям из книги Веры Манько The Ukrainian Folk Pysanka, над воплощением работали мастера Анастасия Шемедюк и Анастасия Зафиевская. Каждое пасхальное яйцо соответствует определенному региону и создано по мотивам традиционных узоров.
Купить токены можно на платформе OpenSea. Цены начинаются от 0,01 ETH (880 грн) и заканчиваются 1ETH (88 тыс грн). Столько просят за писанку, которая символизирует Мариуполь.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: НВ
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.