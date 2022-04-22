К Пасхе в Украине создали NFT-писанки. Деньги от продажи пойдут на восстановление культурных объектов — Finance.ua

К Пасхе в Украине создали NFT-писанки. Деньги от продажи пойдут на восстановление культурных объектов

Сегодня 18:47 — Финтех и Карты

Фото:@we_believe_win/twitter

В Украине создали коллекцию NFT-писанок. Организаторы надеются помочь в восстановлении объектов культурного наследия на деньги от продажи токенов.

Благотворительный проект We believe стремится помочь в восстановлении театров, церквей, музеев и коллекций искусства, пострадавших от агрессии россии.

Инициативу создания цифровых писанок поддержал Минкульт Украины. Реализуют ее Госагентство по искусству и художественному образованию, а также коммуникационное агентство Postmen. Последнее и создало коллекцию пасхальных яиц, которые можно купить за криптовалюту.

Дизайн соответствует аутентичным изображениям из книги Веры Манько The Ukrainian Folk Pysanka, над воплощением работали мастера Анастасия Шемедюк и Анастасия Зафиевская. Каждое пасхальное яйцо соответствует определенному региону и создано по мотивам традиционных узоров.

Купить токены можно на платформе OpenSea. Цены начинаются от 0,01 ETH (880 грн) и заканчиваются 1ETH (88 тыс грн). Столько просят за писанку, которая символизирует Мариуполь.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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