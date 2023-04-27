К общественно полезным работам привлекают безработных еще из одной области — Finance.ua

К общественно полезным работам привлекают безработных еще из одной области Сегодня 19:45 — Казна и Политика

К проекту «Армия восстановления» подключилась Одесская область. Об этом заявила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

Таким образом, в проекте принимают участие 17 областей Украины, в которых уже привлекли к общественно полезным работам 15,7 тыс. человек. В общей сложности трудоустроенным уже выплатили 100 млн грн.

Лидеры по количеству участников «Армии восстановления»: Полтавщина (3623 человека трудоустроены), Харьковщина (1955 человек получили работу), Киевщина (1945 человек приобщились к общественно полезным работам), Донецкая область (1928 человек трудоустроены), а также Черниговщина (1719 человек получили работу).

Работы, к которым привлекаются безработные, определяет руководство областей.

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