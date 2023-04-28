К клиентам – с открытым сердцем — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ К клиентам – с открытым сердцем Сегодня 17:24 — Фондовый рынок



Контакт-центр компании — это «точка входа» для клиента, куда он обращается по любым вопросам или проблемам. И люди, которые здесь работают, должны быть экспертами не только по продуктам и услугам компании, но и хорошо разбираться в психологии, искусстве сложных переговоров, быть стрессоустойчивыми и эмпатичными одновременно. Ведь довольно часто негативные эмоции клиенты направляют именно на оператора входной линии, ожидая при этом квалифицированного ответа и радушного отношения к себе. Как справляются с этим операторы одной из крупнейших компаний финтех-рынка Moneyveo и с какими запросами чаще всего обращаются клиенты во время войны, — рассказывает Юлия Назаренко, Head of Customer Care Moneyveo.

В чем заключается ежедневная работа оператора в контакт-центре Манивео?

Контакт-центр в компании Moneyveo — это подразделение, в котором всегда было весело и интересно. Ведь в течение рабочей смены оператор входной линии и запросы получает разные, и сами Клиенты могут быть как в настроении, так и без, и не всегда решение вопроса лежит на поверхности — иногда нужно взять паузу, посмотреть под другим углом или посоветоваться с коллегой. Но при любых обстоятельствах задача каждого из наших операторов — приложить максимум усилий, чтобы не просто решить вопрос Клиента, а чтобы он остался доволен. И это как раз и подтверждает наш показатель уровня удовлетворенности Клиентов (Customer Satisfaction Index), который удерживается на отметке 90% уже достаточно долгое время.

С какими вопросами клиенты обращаются чаще всего во время войны?

До двадцать четвертого февраля 2022 года обращения в контакт-центр были типичными, и большинство из них касались вопросов о продукте компании. А после начала войны мы начали получать запросы от Клиентов с оккупированных территорий, и вообще от многих пострадавших в результате боевых действий. Люди не понимали, как и где оплачивать кредит, что им делать и будут ли какие-то льготы от компании. При этом каждый из них был в отчаянии и, кроме вопросов к сервису, имел еще и свои собственные проблемы и страхи. И оператору нужно было в первую очередь успокоить человека. Наши сотрудники также оставались в Украине и понимали страх, шок и отчаяние людей, которые обращались к нам на линию. Было сложно, мы тоже живые люди со своими потерями во время войны. Так что, слыша боль и переживание Клиентов, порой было трудно сдержать слезы. Однако мы находили нужные слова и пытались поддержать, как-то ободрить Клиента, а иногда — разговор был больше похож на душевную беседу, а уже потом — предметно по существу.

Какие перед операторами стоят задачи?

До войны в наш контакт-центр поступало ежемесячно 40-45 тыс. звонков, сейчас — 10-12 тыс. И если раньше мы работали круглосуточно, то на сегодняшний день входная линия Манивео работает с 09:00 до 21:00 все дни недели. Запросы уже стали более типичными, этот сложный период прошел. И мы благодарны нашим Клиентам за их понимание и ответственное отношение к своим финансовым обязательствам. На сегодняшний день наиболее распространенный запрос — это восстановление доступа к Личному кабинету, вопросы о пролонгации действия кредитного договора и условиях кредитования.

После двадцать четвертого февраля 2022 года у нас был один основной показатель эффективности — принять как можно больше звонков и перезвонить тем, на чей звонок мы не успели ответить вовремя. Мы не ограничивали операторов в продолжительности разговора, мы подстраивали наши процессы под новые реалии и учились больше понимать и слышать Клиента. Были случаи (о которых я уже узнавала постфактум), когда оператор по собственной инициативе оплачивал пролонгацию за Клиента или вносил платеж, чтобы закрыть его кредит. И такие истории не об отклонении от регламента или побуждении к оплате. Это история о человечности, поддержке и общей цели — вместе к Победе!

Что мешает в работе, а что вдохновляет?

Мы продолжаем оставаться для Клиента на расстоянии вытянутой руки и оказывать максимальную поддержку, но частые тревоги нам иногда мешают. Во время воздушной тревоги в нашем регионе входная линия не работает, операторы идут в укрытие. И это тот момент, который все еще внушает страх в каждого, кто был свидетелем взрывов и хорошо помнит звуки вражеской авиации в небе. А вот из приятного — когда после масштабных обстрелов Клиенты у нас спрашивают: «Как у вас эта ночь? Громко было?». Такой разговор переходит во что-то большее, порождает эмоциональную связь между оператором и Клиентом.

Конечно, бывают и другие сложные, но уже технические моменты. К примеру, сбои с зачислением платежей. В такой ситуации оператор — «первая линия обороны» в компании, поскольку все негативные эмоции Клиента направлены на него. Здесь главное — понимать сроки решения проблемы. А дальше оператор, благодаря своему профессиональному мастерству ведения переговоров и умению не просто слушать, но и слышать Клиента, находит желаемый компромисс. Это не всегда просто. Но благодаря клиентоориентированности нашего сервиса мы всегда нацелены исправить ситуацию в пользу Клиента. К примеру, если пользователю не были зачислены средства вовремя по нашей вине, компания возместит ему сумму начисленных процентов за тот период.

Наши операторы — это, прежде всего, люди с собственными переживаниями. Ибо каждого из нас затронула война. Но мы понимаем: что бы ни случилось, ты непременно должен собрать себя в кучу, включить хорошее настроение и обработать звонок на самом высоком уровне! Каждый из операторов — это настоящий профессионал, понимающий, что собственные эмоции не должны мешать работе, а Клиент хочет почувствовать радушие и искренность, а не услышать мрачный голос. И я благодарна каждому члену команды, ведь психологически это очень непросто.

Ну, а самое приятное в нашей работе — это, конечно, то ощущение, когда мы понимаем, что помогли, облегчили жизнь Клиенту, и что он остался доволен, даже если при этом он сказал лишь короткое «спасибо». Это то, что мотивирует нас работать с еще большим вдохновением, помогает понимать наше предназначение и ценность для компании.

Что отличает команду Moneyveo от других?

Контакт-центр Moneyveo работает без скриптов. Даже на продажах, которые мы начали недавно, каждый из операторов ищет свой подход к Клиенту. Что нам это дает? С одной стороны — это сложность контроля, скажет кто-нибудь. Ведь легче дать скрипт и заучить его с запятыми, точками и паузами. А с другой — это вносит креатив в нашу ежедневную работу. Каждый может начать разговор с любого вопроса. Да хотя бы даже с фразы: «Как ваше настроение сегодня, Марина Александровна?». Такой подход позволяет наладить продуктивный и искренний разговор. Это отличает живое общение от общения с роботом. Поэтому коммуникация с Клиентом в нашей компании предполагает не просто стандартный ответ, а эмпатию, понимание собеседника.

Поделитесь интересным опытом

Оказывается, что в каждом контакт-центре есть хотя бы один Клиент, которого знает каждый оператор. Обычно такая популярность среди работников Customer Care связана с интересным необычным клиентским поведением. Например, у нас есть Клиент, который до войны звонил нам каждый день, здоровался, спрашивал который час, а потом вежливо прощался, желая нам хорошего дня. Мы так привыкли к этому ритуалу, что, когда операторы заступали на смену, спрашивали друг друга, звонил ли наш общий любимец. Еще был Клиент, который также звонил нам почти через день, задавал разные вопросы по продукту и сверял ответы оператора с информацией на нашем сайте. Вот это был экзамен!

Недавно мы основали в контакт-центре проект «Услышь сердцем». Если коротко, это когда Клиент рассказывает личные бытовые проблемы на фоне основного запроса, а оператор инициирует решение этой проблемы компанией. Но это отдельная история 😊

Какие каналы связи с клиентом существуют в компании?

Кроме входной линии мы получаем запросы от пользователей и через мессенджеры, чат на сайте компании, электронный адрес. Также бывают запросы на юридический адрес.

Через мессенджеры и email поступают аналогичные обращения, что и на входную линию. Однако здесь еще добавляются частые запросы от Клиентов, у которых просрочена задолженность, и тех, кто находится за границей. Первые — не желают общаться с коллектором, а для вторых — это просто удобный и бесплатный канал. Общение в чатах имеет свою специфику, ведь так оператору сложнее выразить свою поддержку. Одни и те же слова каждый из нас, согласитесь, может прочесть с разной интонацией или настроением. И даже смайлики не всегда могут исправить ситуацию. Но как же приятно, когда оператор в ответ тоже получает смайлик или слова благодарности. С другой стороны, в чате значительно легче решить технические вопросы, поскольку у Клиента есть возможность добавить фото экрана или видео с ошибкой/непонятной информацией, а у оператора — отправить ответные указания. Это улучшает взаимодействие и значительно ускоряет решение различных ситуаций.

Также хочу упомянуть о работе верификаторов. Так, 98% всех заявок обрабатываются скоринговой системой. Однако остальные 2% выпадают на нашего верификатора. И здесь очень важно не ошибиться и не принять ошибочное решение. Но, учитывая опыт коллег, таких ошибок им удается избегать. Также мы используем различные технологические сервисы, которые интегрированы в нашу систему CRM и помогают коллегам в принятии решения.

А как часто сталкиваетесь с мошенниками?

Манивео все делается для того, чтобы избежать/минимизировать это явление. У нас очень эффективно работает система верификации. До войны компания около 30% IT-бюджета вкладывала именно в программы защиты данных Клиентов. Но, конечно, мы должны позаботиться о Клиенте в случае, если он все же оказался в такой ситуации. Поэтому у нас на сайте есть специальная форма для тех, кто стал жертвой мошенничества, чтобы мы могли оперативно помочь.

В штате Moneyveo есть группа специалистов по работе с мошенничеством и претензиями. Коллеги обрабатывают обращения на юридический адрес компании, и не только от Клиентов, но и от наших партнеров — БКИ, НБУ и т. д. Все это происходит в рамках законодательного поля Украины и в тесном сотрудничестве с юридическим подразделением. Коммуникация внутри компании происходит через электронный документооборот, то есть все надежно и четко фиксируется. Коллеги мгновенно реагируют на запросы по мошенничеству (когда Клиент заполняет форму на сайте). Каждый запрос на мошенничество обрабатывается в течение 24 часов.

Отдел поддержки Клиентов — это не только входящий вызов. Это подразделение компании, где каждого обратившегося выслушают, помогут и поддержат. Клиент всегда может быть уверен, что получит квалифицированный ответ и решение по его вопросу. Все, кто работает в Customer Care, соблюдают основное правило — «превосходить ожидания Клиента». Какие планы мы ставим на будущее? Это, конечно, возобновить работу нашего контакт-центра 24/7, как до войны. Мы делаем все возможное, чтобы наши работники чувствовали себя безопасно и уютно на рабочем месте, потому что, несмотря на войну, нужно заботиться о том, чтобы наш коллектив всегда был «местом счастливых людей». Ведь только такие люди способны делиться теплом, поддерживать Клиентов и помогать друг другу.

По материалам: Moneyveo

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